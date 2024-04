Pärnusse pole kavas luua regulaarseid välislennuühendusi

Märtsi keskel sai selgeks, et eelmisel suvel töötanud Helsingi-Pärnu lennuliini sel suvel ei tule. Liini toimimist on rahastanud Pärnu turismiettevõtjad.

"Tundus esialgu, et sellesse hooaega jääb järgi kaks-kolm ettevõtet ja kui need ettevõtted siis oma summad kokku liitsid, siis tuli kurb matemaatika, et ei tule kokku seda vajaminevat summat," selgitas Tervis Spaa grupi juht Jaan Ratnik.

Kes ja kuidas võiks aga panustada sellesse, et Pärnu lennujaamal oleksid lisaks talvisele Ruhnu liinile ka regulaarsed välisühendused? Ratniku hinnangul võiks selliste ühenduste loomine käia avaliku ja erasektori koostöös, kuid lihtsat lahendust tema sõnul pole.

Samas suutis näiteks Tartu panna märtsi lõpust linna ja riigi koostöös käima regulaarlennu Helsingiga.

"Küll oleks tore, kui Pärnu linn suudaks käituda täpselt samamoodi nagu Tartu linn. Aga teisest küljest ma ei ole ju ainult ettevõtte juht, olen ka lihtsalt kodanik ja ma saan aru, mis olukordades on ka avalik sektor. Aga pikas perspektiivis ei peaks olema nii-öelda üksikud hotellid ühtede või teiste transpordiühenduste ülalpidajad," sõnas Ratnik.

Pärnu lennujaama hinnangul võiksid olla regulaarsed välisühendused, mida võiks rahastada kohalik omavalitsus. Pärnu linn praegu sellist võimalust arutanud ei ole.

"Kas siis Helsingi või Stockholmi liin peaks olema regulaarsema iseloomuga, aastaringi. /.../ Kes seda võiks korraldada? Ma arvan, et pigem kohalik omavalitsus. Hea oleks, kui leiaks ettevõtte, mis lendab ka mujale maailma," ütles Pärnu lennujaama käitusjuht Erki Teemägi.

Pärnu linn toetab lennujaama igal aastal mitmesaja tuhande euroga, kuid lennuliini rahastamise plaani linna eelarvestrateegias pole.

"Kokkulepe tehti selline nagu ta täna on, et linn aitab ülal pidada lennujaama ja kui siia tulevad lennuliinid, seda siis ettevõtjate tahte järgi ka toetatakse. /.../ Meie laua peal on see täiesti uus olukord ja eks me siis peame hakkama mõtlema, kuidas me nüüd edasi liigume," rääkis Pärnu abilinnapea Irina Talviste.

Ta lisas, et kindlasti on linnal välisühenduste vastu huvi, sest lennujaama on tehtud suured investeeringud.

Kliimaministeeriumi lennundusosakonna juhi Taivo Linnamäe sõnul on Pärnu lennujaam tähtis eelkõige regionaalsest aspektist. Ka valitsus toetab Pärnu lennujaama igal aastal sadade tuhandete eurodega. Võimalike välisühenduste loomiseks riigil aga raha ette nähtud pole.

"Hetkel rahvusvaheliste ühenduste plaanis Pärnu jaoks eraldi eelarverida ei ole," ütles Linnamägi.

Seega ei saa Pärnu endale ilmselt niipea aastaringselt toimivat välisühendust.