Abikaasa investeeris Kallase 350 000 eurot laenu muu hulgas Stark Warehousingusse

Osa 350 000 eurost, mille peaminister Kaja Kallas abikaasa Arvo Halliku firmale andis, investeeriti Stark Warehousingusse, mis on Halliku ja praegu avalikkuse tähelepanu all oleva Venemaa-suunalise äri skandaali olulise osapoole, aerosoolpakendite tootja Metaprindi omaniku Martti Lemendiku jätkuvalt ühine äri, kirjutab Eesti Päevaleht .

Avalikult on teada, et Kaja Kallas andis Hallikule kuuluvale firmale Novaria Consult eelmisel aastal 350 000 eurot laenu. Just Novaria Consulti kaudu kuulub Hallikule 25-protsendiline osalus logistikafirmas Stark Logistics ja 30-protsendiline osalus sellest välja kasvanud laoäris Stark Warehousing.

Kuna eelmisel nädalal selgus, et Stark Logistics jätkas hoolimata sõja algusest kaubavedusid Venemaale, on avalikult oluline teada, kuhu Hallik peaministrilt laenuna saadud raha investeeris ning kas seda raha võidi kasutada just Starki tegevuse finantseerimiseks, märgib Eesti Päevaleht.

Reede lõunal meedia saadetud avalduses teatas Hallik, et müüb osaluse Stark Logisticsis ning märkis muu hulgas, et Novaria tegi Kallase antud laenu ja ülejäänud kapitali abil "erinevaid finantsinvesteeringuid - aga nende investeeringute sisu pole kunagi olnud meie omavahelise vestluse teemaks".

Arvo Hallik lausus vastuseks Eesti Päevalehe päringutele, et ta laenas abikaasalt Novaria Consultingusse raha erinevate investeeringute tegemiseks ning muu hulgas investeeris ka laoteenuste ettevõtte Stark Warehousing käivitamisse.

Kui Stark Logisticsis on Hallik otsustanud oma osaluse müüa, siis samast ettevõttest välja kasvanud Stark Warehousingu osas pole ta sellist signaal andnud. Seejuures on just laondusega tegelevas firmas Halliku valdusfirma Novaria Consulti osalus suurem – 30 protsenti - ning Hallik on ka juhatuse liige.

Eesti Päevaleht juhib tähelepanu, et Stark Warehousingu teised omanikud on märkimisväärses osas samad, mis Stark Logisticsil ja AS-il Metaprint, kelle kaupa Venemaale läbi sõja viidi.

ERR kirjutas juuni alguses Kaja Kallase majanduslike huvide deklaratsioonile tuginedes, et ta laenas 350 000 eurot Halliku firmale Novaria Consult, mis tegeleb äriregistri andmetel finantsteenuste osutamisega. Hallik ütles toona, et raha läheb maja ehitamiseks Kuusalu valda.

Novaria Consultist rääkides ütles Hallik siis, et selle valdusettevõtte peamine tegevus on osalused ja investeerimine finantsinstrumentidesse ning ta kinnitas ka, et on koos abikaasaga investeerinud mitmesse ettevõttesse.

ERR küsis Hallikult sel esmaspäeval, kas ta plaanib ka osalusest Stark Warehousing loobuda, kuid päeva jooksul vastust ei saabunud. Küll aga vastas ta nii Eesti Päevalehe kui Postimehe päringutele, kinnitades, et laenas abikaasalt Novaria Consultingusse raha erinevate investeeringute tegemiseks. "Muu hulgas olen investeerinud ka laoteenuste ettevõtte Stark Warehousing käivitamisse. Abikaasa laen on tänaseks täielikult tagasi makstud."