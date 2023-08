Metaprindi omanik: järgime sanktsioone, aga lubatud kauba vedu Venemaale jätkub

Lemendik ütles ERR-ile, et Metaprint ei tegelenud sanktsioonidest möödahiilimisega. Kogu selle aja jooksul, mil ettevõte on Venemaal aerosoolpakeneid tootnud, on nad oma Krasnoe Selo tehasesse saatnud kolme materjali ehk keresid, otsi ja põhjasid, millest aerosoolpakend koosneb.

"Alates 27.03.2023 sanktsioneeriti kerematerjali vedu Venemaale. Metaprint lähetas viimase koorma kerematerjali neli päeva enne sanktsioonide rakendamist. Sealt edasi pole lähetatud mitte ühtegi saadetist nimetatud kaupa," sõnas Lemendik.

Kuni tänaseni lähetatakse tema sõnul Venemaale aerosoolpakendite otsi ja põhju, kuna need kaubagrupid ei ole sanktsioneeritud.

"Pooleldi valmistatud aerosoolpudeleid ei ole võimalik tehniliselt lähetuseks toota. Ei ole JOKK-skeeme teinud. Ei ole tarneloogikat, materjalide konfiguratsiooni muutnud," ütles Lemendik.

Ta lisas, et Aeropromil on olnud Venemaal üks ja peamine klient ja selleks on OOO Metaprint, kes hoiab lõppkliendi lepinguid. Lemendiku sõnul kontrollivad nad kõikide klientide lõplikke kasusaajaid ja selle pinnalt saab ta kinnitada, et nad ei teeninda ühegi rahvusvaheliselt sanktsioneeritud lõpliku kasusaaja ettevõtet, kuid konkreetseid kliendilepinguid ei soovinud ta konfidentsiaalsusnõude tõttu kommenteerida.

Metaprinti Venemaa partner Aeroprom kuulub Eestis registreeritud osaühingule Pottala, mille omanik on Metaprinti finantsjuht Emeri Lepp. Lemendik ütles, et tegu ei olnud variisikuga: mitmekihilise juriidilise struktuuri loomine oli nende Venemaa advokaatide meeskonna ettepanek.

"Selle sisuks oli vähendada võimalust meile kuuluvate varade ülevõtmiseks osapoole poolt, kellel on selleks olemas vajalik "administratiivne ressurss". Tol ajal oli värske kaasus, mis oli seotud firmaga Tjumenski neftogas, mille puhul kasutati mõistet Рейдерский захват," rääkis ta.

Lemendik kinnitas, et Metaprindi lõplik kasusaaja on tema ise ja ettevõttel ei olnud Venemaal varjatud osanikke.

Venemaa äri kokkutõmbamise aeglast tempot on Lemendik varem põhjendanud sellega, et sõja puhkemise hetkel oli Metaprint OOO lahti olev krediidiportfell ligi miljard rubla ja kui tarned oleks kohe peatatud, oleks nad kogu kapitali jätnud kingitusena Vene majandusse. Küsimusele, kuidas tekkis ettevõttel miljardirublane krediidiportfell, vastas ettevõtja, et nende kliendid ei ole lõpptarbijad, vaid teised ettevõtted, kes kasutavad nende pakendeid.

"Sellest tulenevalt ei maksta meie toodangu eest kohe, vaid tegu on krediiti antud müügiga. Maksetähtajad võivad ulatuda kuni 180 päevani," sõnas Lemendik.

Peaministri abikaasa Arvo Halliku osalusega ettevõte Stark Logisticsis sattus avalikkuse tähelepanu alla seetõttu, et on vaatamata valitsuse kriitikale Venemaaga äri ajavate ettevõtete suhtes jätkanud Ukraina sõja ajal äritegevust Venemaal. Stark Logisticsi klient on AS Metaprint, mille omanik Lemendik on ühtlasi Stark Logisticsi suurosanik.

Arvo Hallikul ja Martti Lemendikul on jätkuvalt ühine äri, Stark Warehousing OÜ. ERR küsis Hallikult esmaspäeval, kas ta plaanib ka osalusest Stark Warehousing loobuda, kuid päeva jooksul ei ole vastust saabunud.