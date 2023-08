Doris Põld: m-valimised suurendaksid kindlasti valimisaktiivsust

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo tutvustas m-valimiste suunas tehtud ja tehtavaid samme, et juba 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel oleks võimalik hääletada valimisrakendusega nutitelefonis.

Valimisseaduse muutmine ja elektroonilise hääletamise regulatsiooni korrastamine on olulised sammud, mille üheks naturaalseks osaks peab saama ka m-valimiste võimaldamine. Meie elanikel on ainulaadne kogemus oma valikuid e-hääletamise teel teha, mistõttu on ka loomulik, et antud süsteemi edasi arendame ja oleme maailmas esimesed, kes valimistel osalemist ka mobiilist võimaldavad.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit on alati m-valimisi toetanud. Saatsime suvel justiitsministeeriumile kirja, millega toetasime kavatsust e-hääletamise regulatsiooni õigusselguse huvides täpsustada.

Elektroonilise hääletamise kui avaliku teenuse läbipaistvuse ning usaldusväärsuse tagamine on väga oluline, sest tegemist on teenusega, mis on osa meie digiriigist. Lisaks tegime ettepaneku tagada valimisseadustes tehnoloogianeutraalsus hääletamiseks kasutavate isikutuvastamise meetodite puhul (hääle kinnitamiseks saab lisaks isikutunnistustele kasutada ka muid samaväärseid autentimise ning allkirjastamissüsteeme, lisaks mobiil-ID-le Smart-ID-d).

Selle aasta parlamendi valimiste eel said digimugavustega harjunud kodanikud halva üllatuse, kui avastasid, et mobiiltelefoniga ei ole võimalik oma e-häält anda. Nii mõnigi pidi seetõttu koolivaheajale jäänud valimistel võtma puhkusele kaasa arvuti või kui avastas antud piirangu liiga hilja, siis jäi hoopis valimata. See näitab, et kodanike ootus digiteenuste järele on väga suur. Kindlasti suurendaks täiendav mugavus ka valimistel osalemist, sest valimised liiguvad seadmesse, kus on meie kodanikud kõige aktiivsemad.

Valmis on tehnoloogiline lahendus, mille võiks edukalt kasutusele võtta 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel. Seega, tehnoloogias takistusi pole, vaja on kokkuleppeid, mis võimaldaksid usaldada kolmandaid osapooli valimisrakenduse viimisel kodanikeni.

Kui riik võtab selle teema prioriteediks, siis oleme meie kindlad, et saame järgmistel valimistel teha oma valikud mobiilselt platvormilt. See aitab omakorda kaasa Eesti e-riigi maine kasvule (ükski teine riik maailmas ei kasuta valimistel mobiilseid platvorme) ning meie innovaatilise riigi eduloole. Ja mis peamine: valimiste viimine mobiilsele platvormile annab veel ühe võimaluse meie kodanikele osaleda demokraatlikes protsessides.