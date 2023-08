Norstati uuring ei näita Kallase skandaali mõju Reformierakonna reitingule

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 24,9 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 23,6 protsenti ja Keskerakonda 17,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, selgus MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatud küsitlusest.

See tähendab, et Reformierakonna neli nädalat kestnud langus on hetkel peatunud ning peaministripartei edu EKRE ees on 1,3 protsendipunkti. Teisel kohal olev EKRE edestab kolmandal kohal olevat Keskerakonda 4,4 protsendipunktiga, edastas Norstat.

Esikolmikule järgnevad SDE (10,3 protsenti), Isamaa (10,2 protsenti) ning Eesti 200 (8,4 protsenti).

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 31. juulist 28. augustini, mille jooksul küsitleti kokku 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Norstat ei ole viimase küsitletud nädala (21.-28. august) tulemusi oma kodulehel avaldanud.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 43,6 protsenti ning opositsioonierakondi 51,7 protsenti vastajatest.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,64 protsenti.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.