Hiina kinnisvarahiiu poolaastakahjum oli 6,7 miljardit dollarit

Hiina ühel suurimal kinnisvaraarendajal on kogunenud võlgu rohkem kui 150 miljardi dollari ulatuses. Ettevõte teatas varem sel kuul, et ei suuda tasuda kahe laenu intressimakseid.

Kui Country Garden ei suuda septembri alguseks oma kohustusi täita, võib temast saada Hiina suurim kinnisvarafirma, mis kukub kokku pärast rivaali Evergrande langemist 2021. aastal.

Country Gardeni rahavoo probleemid on õhutanud kartusi, et see võib tekitada turbulentsi Hiina majanduses ja finantssüsteemis.

Hiinas süveneb kinnisvarakriis. Kinnisvaraga seotud tööstusharud moodustavad aga suure osa Hiina sisemajanduse koguproduktist.