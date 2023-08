Narva linnavolikogu liikmed on tänavate ümbernimetamisega rahulolematud

Osa Narva linnavolikogu liikmeid pole rahul, et regionaalminister ei arvestanud volikogu otsusega ning nimetas oma määrusega piirilinnas ümber neli punaarmeelase nime kandvat tänavat. Regionaalminister ütles, et ta käitus seaduse järgi.

Augusti keskel tegi Narva volikogu otsuse, et teises maailmasõjas langenud punaarmeelaste nimelisi tänavaid Narvas ümber ei nimetata. Hoolimata sellest kinnitas regionaalminister Madis Kallas määruse, mille põhjal saavad viis Narva tänavat alates 1. septembrist uue nime.

Kuus Narva volikogu saadikut saatsid ministrile sel nädalal kirja, kus ollakse seisukohal, et minister oleks pidanud enne määruse kinnitamist vaidlustama linnavolikogu otsuse kohtus.

"Narva linnavolikogu võttis vastu otsuse tänavaid mitte ümber nimetada ja praegu on see haldusakt kehtiv. Aga minister andis välja oma korralduse, mis on vastuolus meie haldusaktiga. Kuidas see vastab õigusnormidele, ongi põhiküsimus," sõnas Narva linnavolikogu liige Aleksei Jevgrafov.

Regionaalminister Madis Kallase sõnul tugines ta määrust vastu võttes ministeeriumi õigusnõunike seisukohale, et ministril on õigus tänavanimesid muuta.

"See on meie tänane seisukoht ja seda on korduvalt ka Narva linnavolikogule öeldud. Oleme teinud ka piisavalt pika kaasamise ning kõik argumendid ära kuulanud. Meie hinnangul pole need piisavad, et need nimed võiks jääda sellisel kujul, nagu nad praegu on," ütles Kallas.

Narva volikogu ajalooliste pärandite komisjoni esimehena on Aleksei Jevgrafov jätkuvalt seisukohal, et punaarmeelaste nimelisi tänavaid pole Narvas põhjust ümber nimetada.

"Need neli inimest, kes on hukkunud lahingutes, ei võidelnud Eesti riigi vastu, vaid võitlesid Natsi-Saksamaa vastu," ütles Jevgrafov.

Kas Narva linnavolinikud ministri määruse kohtus vaidlustavad, otsustavad nad Aleksei Jevgrafovi sõnul pärast seda, kui on ministrile saadetud kirjale vastuse saanud.

Ainsana olid Narva volikogu ja regionaalminister ühel seisukohal selles, et ümber tuleb nimetada 26. Juuli tänav. Sel päeval aastal 1944 muutus Narvas Saksa okupatsioon Nõukogude okupatsiooniks. Tänava uueks nimeks saab Juuli tänav.