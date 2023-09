Metaprindi klient Wolf Group toodab Venemaal senini ehitusvahtu

Peaministri abikaasa äritegevuse tõttu tähelepanu alla sattunud Metaprindi üks peamisi kliente Venemaal on olnud Eesti kontsern Krimelte, mis alates möödunud aastast kannab nime Wolf Group. Kodulehe andmetel on nende Moskva külje all Žukovskis asuv tootmisüksus üks Venemaa juhtivaid polüuretaanvahu tootjaid.

Wolf Group toodab ja turustab ehitusvahtusid, hermeetikuid, liime, puhastus- ja pinnatöötusvahendeid ning ehitusplaate ning on selles märkimisväärselt edukas: ettevõtte konsolideeritud müügitulu ületas eelmisel aastal 154 miljonit eurot, olles tegutsemisajaloo kõrgeim. Euroopa Liidu riikidest tuli sellest käibest 105 miljonit eurot, väljastpoolt EL-i aga 49 miljonit eurot. Puhaskasumit teeniti seitse miljonit eurot.

Wolf Groupil on neli tootmisüksust, millest üks asub Venemaal Moskva lähistel Žukovskis ja kannab nime Wolf Group East LLC. Koostöö Metaprindiga sai alguse juba 2003. aastal, mil Metaprint hakkas toonasele Krimeltele aerosoolpakendeid tootma.

ERR soovis Wolf Groupilt teada, kas nende Venemaa tehas töötab senini ja kuidas sellel seal läheb, milline on olnud sanktsioonide mõju ettevõtte tegevusele, kas Wolf Group on senini Venemaal Metaprindi klient ja milline on nende arusaam praegu Venemaal äri ajamise moraalsest küljest. Kahe päeva jooksul ei õnnestunud ettevõtte asutajatelt ja juhatuse liikmetelt Jaan Puusaagilt ja Jaanus Paeväljalt küsimustele vastust saada.

Metaprindi omanik Martti Lemendik on varem ERR-ile öelnud, et nemad ei ole pärast sanktsioonide kehtimahakkamist aerosoolpakendite kerematerjale oma Venemaa tehasesse saatnud, aga otste ja põhjade lähetamine käib edasi, kuna see pole keelatud.

Wolf Groupi kodulehel on välja toodud, et 2005. aastal asutatud Wolf Group East LLC-st on tänu asjatundlikule teenindusele ja püsivale tootekvaliteedile saanud üks Venemaa turu juhtivaid polüuretaanvahu tootjaid. Kontserni kinnitusel on nende valikus palju tooteid, millel ei ole Venemaal analoogi.

Venemaal tegeleb ettevõte kodulehe andmetel kvaliteetse ehitusvahu tootmisega, nende tootmisvõimsus on suur ja konkurentsivõimelised tooted lubatakse aidata võimalikult kiiresti turule tuua.

Wolf Group müüb oma toodangut 69 riiki, sealhulgas Ukrainasse. Eelmise aasta esimeses kvartalis peatas Wolf Group seal ajutiselt põhitegevuse, aga teises kvartalis taastusid ärimahud aruande kohaselt väga hästi ja ettevõtte teatel peavad nad esindatust sealsel turul oluliseks ja tahavad osaleda Ukraina majanduse ülesehitamisel.

Venemaa tootmisüksuses on kontsern aruande kohaselt oma tootmisvõimsust seoses erakorraliste sündmustega ja Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonidega umbes poole võrra vähendanud

Lisaks on majandustegevus Venemaal ümber korraldatud, nii et riskid oleksid kohaliku äriüksuse tasandil, põhjuseks toorainete tarnimise ja välishankijate maksevõimaluse piirangud ning EL-i kehtestatud sanktsioonid.

"Tootmise tegevuseks vajaliku tooraine ja ka valmistoodangu tarnimine, mis on vajalik kohaliku turunõudluse täitmiseks, on viidud sõltumatuks emaettevõttest ja Euroopa Liidu tarnijatest ning kohalik majandustegevus on lokaliseeritud. Restruktureerimise eesmärk on minimeerida grupi finantsriske. Investeeringuid Grupi vene äriüksustesse ei plaani teostada," sedastas aruanne.

2022. aastal ületas kontsern USA turul viie miljoni euro käibemahu, EL-is kasvati aastaga üheksa protsenti ja prognoositakse kasvu jätkumist.

Peaministri abikaasa Arvo Halliku osalusega ettevõte Stark Logisticsis sattus avalikkuse huviorbiiti seetõttu, et on vaatamata valitsuse kriitikale Venemaaga äri ajavate ettevõtete suhtes jätkanud Ukraina sõja ajal äritegevust Venemaa suunal.

Stark Logisticsi klient on AS Metaprint, mille omanik Martti Lemendik on ühtlasi Stark Logisticsi suurosanik. Praeguseks on Hallik lubanud oma osaluse Stark Logisticsis ära müüa.