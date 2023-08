Läti valitsus soovitab anda riigis elavatele Vene kodanikele lisaaega

Läti kodakondsus- ja migratsiooniamet plaanib peagi saata 10 000 Venemaa kodanikule teate, et detsembri alguseks peaksid nad Lätist lahkuma. Need on inimesed, kes pole isegi keeleeksami andmiseks sooviavaldust esitanud ja võib-olla osa neist ei teagi, et nad peaksid seda tegema.

Elamisloa lõpp tähendab, et need Venemaa kodanikud jäävad Lätis justkui kuskile väljaspoole, sest nad ei saa töötada ega taotleda hüvesid, näiteks raviraha. Veel 4500 Venemaa kodanikku põrusid keeleeksamil ja peavad selle lähikuudel uuesti sooritama.

Läti lahkuv valitsus arutas olukorda kinnisel istungil ja leidis, et parlament peaks kaose vältimiseks andma Venemaa kodanikele vajalike nõuete täitmiseks veel kaks aastat ajapikendust.

"Näeme, et päris suur osa Venemaa kodanikest pole seni veel teadmata põhjustel teinud eksameid ega taotlenud elamisloa pikendamist. Nii et selleks tuleb anda veel täiendavaid võimalusi. Sel moel saame jõuda peaeesmärgini – et see osa Läti inimestest õpiks läti keele selgeks, kui nad seda seni pole teinud. Ja et nad tõesti sulanduksid meie ühiskonda," ütles Läti kliima- ja energiaminister Raimonds Cudars.

Lätis pole aga selgust, kes moodustavad uue valitsuse ja milliseks kujuneb uue koalitsiooni vaade Euroopa Liidu püsielaniku staatusele. Praegu valitsuses olev Rahvuslaste Ühendus on möönduste vastu, leides, et kui inimene pole aastakümneid tahtnud Lätis elades selle maa keelt omandada ja on ise valinud Venemaa kodakondsuse, ei muuda paar aastat tema jaoks midagi.

Ühinenud Nimekirja esindav siseminister Maris Kucinskis on aga juba ammu öelnud, et karmi immigratsiooniseaduse täitmine osutub võimatuks.

"Neile, kes esimesel korral eksamit ära ei tee, tuleb anda võimalus seda uuesti sooritada. Selleks on vaja rohkem aega. Kuid samas ei tohiks taganeda peamiseist põhimõtteist," lausus Kucinskis.

Lahkuva valitsuse soov viimasel minutil immigratsiooniseadust leevendada tekitab omakorda segadust – Venemaa kodanikud ei saa aru, kui kiire keeleeksamiga on või kas nad peavad hakkama kohvreid pakkima. Samas on paljud, näiteks vanemad kui 75-aastased, keeleeksami andmisest juba niigi vabastatud.