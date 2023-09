Briti luure: Venemaa uputas Kertši väina silla kaitseks selle ümber laevu

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma hommikuses sõjaülevaates esile Kertši väina silla tähtsuse Vene relvajõudude logistika tagamiseks okupeeritud Hersoni ja Zaporižžja oblastis. Kuna sild on logistika tagamisel pudelikael, siis on selle kaitsmine Vene vägede jaoks ülioluline.

Britid tõid esile, et Vene väed kasutavad silla kaitsel nii suitsumasinaid, veealuseid barjääre kui ka õhutõrjesüsteeme. 29. augusti seisuga on kindel, et Venemaa on silla kaitseks uputanud selle ümber meredroonide tõrjeks mitmeid laevu.

Sõjandusanalüütikud samas juhtisid satelliitpiltidele tuginedes uputatud laevadele tähelepanu juba varem.

***UPDATE***#Russia has been placing block ships across the western approaches to Kerch Bridge, following #Ukrainian USV attack.



Reports suggest these are sunken ferries. #OSINT pic.twitter.com/7lZBDZeBtN — H I Sutton (@CovertShores) August 28, 2023

Kertši väina silla lõunaosas on mitu uputatud laeva, mis on teineteisest 160 meetri kaugusel. Suurbritannia kaitseministeerium tõi esile, et need uputatud laevad asuvad samas kohas, kustkaudu ründasid 17. juulil silda mitu Ukraina "Sea Baby" meredrooni. 2022. aasta sügisel viis Vene merevägi silla kaitseks ajutiselt kohale ka mitu radaripeibutistega praami.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 September 2023



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/mZk9BsAXGk



#StandWithUkraine pic.twitter.com/CcYN3lRAHW — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 1, 2023

Ukraina sõjaväeluure teatas 22. augustil, et Venemaa kavatseb ebaseadusliku Kertši silla kaitseks uputada selle ümber vähemalt kuus laeva. Ukraina luure väitel on uputatud laevade vahele kavas rajada barjäärid. Ka Ukraina sõjaväeluure rõhutas, et Kertši väina sild on Vene vägede logistika jaoks kriitiliselt oluline.