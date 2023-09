Terrorist Girkin mõnitas Putinit ja vihjas presidendiks kandideerimisele

Kremli poolt vangistatud marurahvuslane ja terrorist Igor Girkin ütles irooniat täis sotsiaalmeediapostituses, et temast saab parem president kui Vladimir Putin ning vihjas, et osaleb ka ise järgmistel Venemaa presidendivalimistel.

Kremli sõjategevust Ukrainas teravalt kritiseerinud Girkin vahistati juulis süüdistatuna äärmusluses. Süüdimõistmisel ootab teda kuni viieaastane vanglakaristus. Hiljuti tegi Girkin Telegramis postituse, milles vihjas, et kavatseb kandideerida 2024. aastal Venemaa presidendiks.

Girkin väitis, et Putin on "äärmiselt kergeusklik inimene". Girkin väitis veel, et Putin on liiga leebe. Ta leidis, et Venemaa polnud sõjaks valmis, kuid saamatud ametnikud juhivad endiselt riiki. Girkin leidis, et "tema nii lahke pole ja ta võib seda praktikas tõestada," vahendas Reuters.

Girkin on üks kolmest mehest, kelle Hollandi kohus 2022. aastal Malaisia reisilennuki Ukraina kohal allatulistamises süüdistatuna eluks ajaks vangi mõistis.

Isehakanud Donetski "rahvavabariigi" sõjapealik Girkin oli üks 2014. aasta Ida-Ukraina kremlimeelse mässu võtmefiguure.

Venemaal on kriitika Ukrainas käiva sõja aadressil seadusega keelatud ning kõik tähtsamad Putini režiimi kriitikud on kas vangis või välismaale pagenud. Hiljuti sai surma ka sõjapealik Jevgeni Prigožin.