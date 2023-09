Pärnus alustas teist õppeaastat mänguarenduskool

See on koolile juba teine õppeaasta, eelmisel oli õppureid mõnikümmend, nüüd aga juba üle saja.

Kooli käima lükanud videomänge tootva ettevõtte Gamecan omanik Marten Palu ütleb, et maailmas on mänguarendajatel tööd küll.

"Mängutööstuses on nii suur defitsiit talendile, et igaüks, kes vähegi pingutab selle üheksa kuu jooksul, kindlasti töö leiab. Kaugtöö on väga populaarne, nii et kontorid Skandinaaviast, kes maksavad võib-olla 5000 eurot kuus, võtavad vabalt inimesi tööle, kes tahavad ka Pärnust seda kaugtööd teha. Ja me ise, ma arvan, kümme-kakskümmend võtame ikka," sõnas Palu.

Ablinnapea Silver Smeljanski kiidab Martenit ja peab kooli vajalikuks. "Lootus on, et õpilaste arv järgmistel aastatel kasvab ikka sadadesse. Väga vinge, et selline algatus on just Pärnus. Tegelikult ju ettevõtja poolt väga nutikas lahendus, kuidas endale tööjõudu juurde tekitada ja pakkuda noortele väljundit oma hobiga tegelemiseks ja sellest võib-olla ka töö välja kasvatad," ütles ta.

"Esimesel aastal me tegime Pärnu kolledžiga koostöös ühe väikese kursuse, et proovida üldse, kas on huvilisi. Eelmine aasta avasime täitsa oma asja ja nägime, et huvi on tohutu suur Unreali mängumootori vastu. See aasta alustame juba 100 õpilasega," rääkis Full Cycle Game Academy juht Maret Saluste.

Õppureid on tulnud väga kaugetelt maadelt.

"Mu vend, kes elab siin, rääkis mulle mänguarenduskoolist, sest ta on huvitatud internetist ja videomängudest ning arendab neid ka ise," rääkis Costa Ricast pärit Gabriel. Costa Ricast on õppureid viis. "Me oleme siin olnud juba kaks kuud."

Christian tuli siia Kolumbiast kolme aasta eest ja nüüd õpetab juba ise mänguarendajaid.

"Paar-kolm aastat tagasi ma otsisin võimalust mänguarenduses. Kohtasin Martenit internetis. Tema otsis programmeerijaid Pärnusse. Otsustasin muuta oma karjääri ja tulime Eestisse," rääkis Christian.

Kõrgema kunstikooli lõpetanud Eliisa tuli Pärnusse arvutimängukunsti "Ma loodan, et siit saab natukene erialast suunitlust ja uusi oskusi," ütles ta.

"Ise olen kümme aasta kokana tegutsenud ja loodan, et see suund, mis siin ette on võetud, toidab pikemalt ka mõistust. Kõht on ammu täidetud, loodan nüüd selle ülemise korrusega ka midagi ette võtta. Ja tundub, et see on koht, kus nüüd olla," sõnas Erkko.