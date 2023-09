Hiina pangad laenasid Vene pankadele peale sanktsioone miljardeid dollareid

Hiina pangad on Vene turul asendamas lääneriikide pankasid ning Hiina valuuta renminbi tähtsus Venemaal kasvab. Samas on Vene panganduse jaoks olulisel kohal ka Austria päritolu Raiffeisen Bank.

Peale lääneriikide sanktsioonide kehtestamist Venemaa vastu on Vene pankadele miljarditele dollarite eest laene pakkunud Hiina pangad. Selline käitumine nelja suurima Hiina panga poolt on osa Pekingi jõupingutustest propageerida Hiina valuuta renminbi suuremat kasutuselevõttu rahvusvahelise valuutana dollari asemel.

Hiina osalus Vene pangandussektoris on viimase 14 kuuga neljakordistunud, hindas Financial Timesi jaoks Kiievi majanduskool. Hiina asendas seega Vene turul lääneriikide pangad, kes on rahvusvahelise surve tõttu sealt suuresti lahkunud. Samuti on lääneriikide sanktsioonid muutnud Venemaal äri tegemise märksa raskemaks.

Neli suuremat Hiina panka suurendasid oma rahalist osalust Vene turul 14 kuuga 2,2 miljardi dollari pealt 9,7 miljardi dollarini. Samal perioodil tõusid riigis Austria Raiffeisen Banki varad rohkem kui 40 protsenti tõustes 20,5 miljardi dollari pealt 29,2 miljardi dollarini. Raiffeisen on suurim välispank Venemaal, kuid nad soovivad enda sõnul Vene turult lahkuda.

Hiina pankade tähtsuse tõus näitab ka Venemaa soovi kasutada enam reservvaluutana Hiina renminbit USA dollari ja Euroopa Liidu euro asemel. 2022. aastal kasvas ka kaubavahetus Venemaa ja Hiina vahel rekordiliselt kõrge 185 miljardi dollarini.

Enne eelmise aasta Venemaa täieulatuslikku sõjalist kallaletungi Ukrainale oli rohkem kui 60 protsenti Vene välismaksetest tehtud kas dollari või euroga. Renminbi osakaal oli alla ühe protsenti. Dollari ja euro osakaal välismaksetest on nüüdseks langenud ekspordimaksetest alla poole ning renminbi osatähtsus on tõusnud 16 protsendile.

Euroopa Keskpank tahab, et Euroopa pangad lahkuksid Vene turult. Samas on Venemaa nende lahkumise keeruliseks muutnud. Seda kinnitas eelmisel reedel ka Vene aserahandusminister Aleksei Moiseev.