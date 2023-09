Erdogan: praegu puudub perspektiiv rahuks Venemaa ja Ukraina vahel

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles teisipäeval Türgi ajakirjanikele, et ta ei näe peale kõnelusi Vene presidendi Vladimir Putiniga võimalusi rahu saavutamiseks Venemaa ja Ukraina vahel. Erdogani sõnul pole siiani perspektiivi rahuks.

Türgi presidendi sõnul kinnitas Türgi, et sõjas pole tegelikke võitjaid ega rahus kaotajaid ning Türgi on valmis tegema endast kõik oleneva vahendaja rollis, vahendas Türgi leht Milliyet. Erdogani sõnul loodab Türgi, et see kaht Türgi naabrit kahjustanud sõda lõppeb ning saabub püsiv ja õiglane rahu, mis tugineb rahvusvahelisele õigusele.

Erdogan ei suutnud veenda ka Putinit naasma Musta mere viljaleppe juurde, mis eelmisel aastal Türgi ja ÜRO eestvedamisel sõlmiti. Venemaa on peale leppest taandumist rünnanud Ukraina sadamaid ja viljahoidlaid.

Ukraina on varem korduvalt rõhutanud, et rahuleppe eeldusena peavad Vene väed taanduma okupeeritud Ukraina aladelt. Venemaa samas tahab, et Kiiev tunnistaks okupeeritud Ukraina alade annekteerimist Venemaa koosseisu.