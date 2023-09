Silina: Läti uue valitsuse koosseisu osas saab selgust tuleval nädalal

Silina märkis, et arutas presidendiga edusamme läbirääkimistel võimaliku laiapõhjalise koalitsiooni moodustamise üle. Praeguse kava kohaselt peaks koalitsiooni moodustama kolm erakonda: Uus Ühtsus, Roheliste ja Talurahva Liit ning Progressiivid.

"Me peame praegu läbirääkimisi nii valitsuse programmi kui valitsuse koosseisu üle. Kõik, mida väidetakse, on kuulujutt. Kohe kui selgineb, mis parteid millistes valdkondades vastutuse võtavad, annan ma sellest teada," ütles peaministrikandidaat Silina.

Samas märkis Silina, et kokkuleppeni on jõutud selles, et uues koalitsioonis ei saa Roheliste ja Talurahva Liit justiits-, sise-, kaitse- ega välisministri portfelli.

Silina rõhutas, et kõik erakonnad teevad tööd selle nimel, et usaldushääletus uue valitsuse üle peetaks 15. septembril.