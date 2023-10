ERR Lätis: seimi uus juht tunnistab vähest välispoliitika kogemust

Daiga Mierina oli Läti uude koalitsiooni kuuluva Roheliste ja Talurahva Liidu teine kandidaat seimi esimehe kohale. Presidendi järel järgmise ametikoha sai ta pärast seda, kui isegi koalitsioonipartnerid polnud nõus Gunars Kutrise poolt hääletama, põhjuseks tema toetavad avaldused oligarh Aivars Lembergsi kohta.

Kõrges ametis otsustas Mierina esimesena väisata Eestit ja Leedut. Tal endal Eestiga tihedat sidet või siin tuttavaid pole.

"Mul on väga väike välispoliitika kogemus, sest tulen omavalitsusest ja olen seni töötanud omavalitsusjuhina. Välispoliitikat olen teinud nii palju, kui esindanud omavalitsust mõnel konverentsil või organisatsioonis. Mitte rohkem. Tuleb arvestada ka seda, et parlamenti valiti mind esimest korda. Nii et mu kogemus on väike ja palju tuleb selle nimel veel teha," rääkis Mierina.

Ta kinnitas, et välispartneritega suhtlema hakkab ta tõlgi vahendusel, kui nood just läti keelt ei oska. "Plaanin tõesti kasutada tõlgi teenuseid ja tugevdada läti keelt," ütles ta.

Daiga Mierina suurt omavalitsuse töö kogemust peetakse Lätis heaks. Parlamenti pääses ka teisi endisi kohalikke juhte.

"Praegu valmistame ette esimest kohtumist, et rääkida läbi valitsusväliste organisatsioonidega, kuidas peaksime tulevikus töötama, mida soovitakse meilt näha-kuulda ja selgitame ka seadusi. Tahame teada ühiskonna suhtumist ja seisukohti," rääkis Mierina.

Balti Assambleed ja Balti Nõukogu peab Daiga Mierina koostöövormina tähtsaks.