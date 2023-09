Tallinn otsib olümpiaujulale uut ehitajat

Kuivõrd neli aastat tagasi hanke võitnud firma andis Tallinnale teada, et nad ei suuda tähtajaks Lasnamäele olümpiamõõtmetes ujulat ehitada, hakkab Tallinn hankega otsima uut ehitajat.

2019. aastal riigihanke võitnud Tondiraba Ujula OÜ andis augusti lõpus linnale teada, et oluliselt kallinenud ehitushindade tõttu ei suudeta kontsessioonlepingus kokkulepitud tingimustel tähtajaks ujulat ehitada. Kuna ehitusprojekt on olemas ja jäänud ainult ehitushanked, siis nõustus linn lepingu ülesütlemisega ja soovib korraldada uue riigihanke, teatas Tallinna pressiteenistus.

Uus hange loodetakse välja kuulutada aasta lõpus.

Tallinna linnavaraamet on Tondiraba Ujulaga pidanud läbirääkimisi eelmise aasta lõpust. Kuna Lasnamäe ujula reaalne ehitustegevus pole veel alanud, lepiti Tondiraba Ujulaga kokku, et ettevõte annab linnale üle kogu projektdokumentatsiooni. Nii ujula hoone kui ka parkimismaja osas on koostatud ehitusprojekt ja väljastatud ehitusload.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kinnitas, et linnal on igal juhul eesmärk tippspordi vajadustele vastav ning ujumisvõistluste korraldamiseks sobiv ujula koostöös erasektoriga Tallinna rajada.

"Sõjast ja koroonakriisist tingitud märkimisväärset ehitushindade tõusu ei olnud neli aastat tagasi võimalik ette näha, mistõttu ei suutnud hanke võitja projekti lõpule viia. Riigihangete tingimused ei võimalda lepingu sisu sellises mahus muuta. Lepingu lõpetamisega antakse linnale üle ehitusprojektid, kuna eeltööd on tehtud, siis puudutab uus hange just ehitustöid. Vaatame üle ka hanke tingimused ning plaanime võtta osa investeeringukohustusi enda kanda," lausus Kõlvart.

Tallinn soovib koostöös erasektoriga rajada Lasnamäele Tondiraba jäähalli kõrvale olümpiastandarditele vastava ujula. Ehitatav ujula peab vastama olümpiastandarditele ja selles peab olema vähemalt kaks basseini: üks 50 meetri ja teine 25 meetri pikkune. 50-meetrisel basseinil peab olema vähemalt 10 rada ning 25-meetrisel basseinil vähemalt neli rada. Rajada tuleb tribüünid vähemalt 400 kohaga, millelt on võimalik jälgida vähemalt täismõõtmetega basseinis toimuvaid võistlusi.

Esialgse kava järgi pidi uus ujula valmima 2025. aastal. Kui hange õnnestub, võiks uue ajakava järgi ujula kasutusloa saada 2027. aastal.

Linnavalitsuse investeeringutoetuse plaani, uue hoonestusõiguse seadmise ja kontsessioonlepingu sõlmimise peab eelnevalt heaks kiitma Tallinna linnavolikogu. Uued tingimused loodetakse volikogule arutamiseks esitada juba sel sügisel, et aasta lõpus saaks korraldada kontsessioonlepingu sõlmimiseks riigihanke.