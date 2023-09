Rootsi plaanib hinnatõusu tõttu kütuseaktsiisi langetada

Aktsiisi langetamise ettepaneku tegi valitsus koos Rootsi demokraatidega. Järgmise aasta alguses langeb bensiiniaktsiis 14 eurosenti liitri kohta, diisliaktsiis kolme eurosendi võrra.

Aktsiisi langetamisest teatasid neljapäeval ühisel pressikonverentsil energeetika- ja tööstusminister Ebba Busch ja Rootsi demokraatide parlamendisaadik Oscar Sjöstedt.

"Teame, et praegu on paljudel peredel raske aeg. Inflatsioon on tabanud kogu riiki," ütles Busch.

Sjöstedti sõnul läheb aktsiisi langetamine riigile maksma umbes 500 miljonit eurot.

Rootsi koalitsiooni moodustavad moderaadid, kristlikud demokraadid ning Rootsi liberaalid. Valitsus teeb ka koostööd Rootsi demokraatidega.