Analüütik: aasta lõpus tuleb käibemaksu tõusu tõttu väike inflatsioonilaine

Veel aasta alguses oli hinnatõus Eestis paarikümne protsendi lähedal ja sellega olime euroala riikide võrdluses tipus. Augustikuine 4,6-protsendine hinnatõus oli aga väiksem kui euroalal. See kinnitab, et hullem on Eestis nähtud.

"Sellel on kaks põhjust. Meil kasvasid hinnad väga kiiresti eelmise aasta augustini ja teiseks on Eesti jaoks rahapoliitika väga tugeva mõjuga. Intressimäära tõus mõjutab meid rohkem kui euroala tervikuna," rääkis Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Nii nagu ka varasematel kuudel, vedasid üldist inflatsiooni toidukaubad. Kallis toit on muutnud ka seda, mida inimesed korvi tõstavad.

"Kogused on väiksemad kui aasta varem. Meie ostujõud on langenud peaaegu viie aasta tagusesse aega. Me näeme, et selliseid nišitooteid müüakse natuke vähem, eksklusiivseid tooteid müüakse vähem, aga selle võrra müüakse neid jällegi kampaania ajal. Huvitaval kombel näiteks šokolaadi või maiustusega enda premeerimine ära ei ole langenud. Selleks, et tarbijat ostma meelitada, tuleb täna siiski teha allahindlusi," selgitas Coop Eesti ostudirektor Oliver Rist.

Augusti statistika näitab, et toidu kõrval kerkis kõige enam riiete hind. Kaubanduskeskustes praegu kliendinappust ei paista, kuid riidepoed jälgivad ilmaprognoosi.

"Kõige suurema surve all on hetkel ilmselt ikkagi rõivad ja moekaup, kuigi siin tuleb väga palju arvestada ka ilmafaktoriga. Kõik ootavad, milline tuleb meie sügis. Kui tuleb soe sügis, siis ilmselt pakse üleriideid vaja ei ole, see mõjutab käivet," rääkis Rocca al Mare keskuse juht Kristjan Maaroos.

Umbes sellist inflatsiooni nagu augustis – 4,6 protsenti – prognoositakse ka järgmiseks aastaks. Oluline põhjus, miks tuntav hinnatõus ikkagi püsib, on maksutõusud. Rahandusministeerium on hinnanud, et maksuotsused annavad ligi poolteist protsenti järgmise aasta inflatsioonist.

"Aasta lõpus on meil tulemas väike inflatsioonilaine sellepärast, et käibemaks tõuseb järgmise aasta alguses ja poed peavad hakkama juba varakult kohandama hindu. Ega nad ei muuda hinda 1. jaanuaril, vaid nad tahavad hoida oma 95-, 99-, 00-lõppevaid hindu ja sellepärast erinevate kaupade hindu tõstetakse jooksvalt," ütles Uusküla.