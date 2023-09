Soome Fingrid: talveks elektrit jagub

Soome elektrisüsteemi halduri Fingridi hinnangul on Soomel tuleval talvel piisavalt elektrit ja puudujäägi tõenäosus on madal. Seega on olukord parem kui eelmisel talvel, kui elektrivarustuses olid suured kõikumised. Soomes on kasvanud siseriiklik elektritootmise maht ning paranenud ka elektri import naaberriikidest.

Fingridi operatsioonide juht Tuomas Rauhala meenutas, et eelmisel talvel aitas elektrivarustusele kaasa, kui tiputarbimise perioodil elektri kasutamist piirati. Elektritarbijate vastutustundlikkust pidas Rauhala ka siinkohal oluliseks.

Fingridi hinnangul tõuseb Soomes tipuajal tarbimine ligikaudu 14 200 megavatini. Sellistel külmadel päevadel peaks elektritarbimise vajadused katma ära siseriiklik tarbimine 12 800 megavatiga. Ülejäänud 1500 megavatti loodetakse importida kas Rootsist või Eestist.

Eesti elektrivõrgu eest vastutanud Elering kommenteeris ka Fingridi raportit. Eleringi juhatuse liikme Erkki Sappi sõnul on võrreldes eelmise talvega ka Eestis olukord parem. Elering on enda teatel koos soomlaste ja teiste Läänemere võrguhalduritega koostamas põhjalikumat analüüsi, mida tutvustatakse avalikkusele kas oktoobri lõpus või novembri alguses.