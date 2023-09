Ukraina edu on sundinud Venemaad oma vägede juhtimist muutma

Vene väed on teinud märgatavaid muudatusi oma Ukrainas asuvate vägede juhtimises eesmärgiga kaitsta komandostruktuure ning parandada info liikumist, ehkki väeosade kirjusus suurendab veelgi probleeme horisontaalse integreeritusega, öeldakse ISW reedeõhtuses ülevaates.

Julgeoleku ja uute tehnoloogiate keskuse (Center for Security and Emerging Technology - CSET) analüüsi kohaselt on Venemaa paigutanud oma väeüksuste staabid nii kaugele rindest, et nendeni ei ulatuks enamuse Ukraina suurtüki- ja raketilaskesüsteemide tuli ning on viinud madalama taseme komandopunktid rinde lähistel väga tugevalt kaitstud asukohtadesse, peamiselt maa alla.

Samas ei ole selge, kas Vene väed on rakendanud paremini kaitstud juhtimisinfrastruktuuri kogu Ukrainas ja mil määral on need kaitsepüüdlused takistanud Ukraina tegevust, märgitakse CSET ülevaates. Samas öeldakse ka, et Vene väed on parandanud sidet komandopunktide ja üksuste vahel rindel, rajades välikaableid ja kasutades turvalisemat raadiosidet. Siiski tõdevad CSET analüütikud, et Vene vägede pataljoni tasemelt allapoole käiv kommunikatsioon on endiselt krüpteerimata ja sõjaväelased edastavad tundlikku infot ebaturvaliste kanalite kaudu.

Analüütikud märkisid ka, et Vene vägedel on endiselt raskusi horisontaalse kommunikatsiooniga, mis tähendab reaalajas teabevahetust eri üksuste vahel. Seda süvendab ka rindel asuvate vägede kirju koosseis, kus sõdivad kõrvuti väga erinevate vägede allüksused ja eri ettevalmistusega sõjaväelased. Nii koosnevat Zaporižžja oblasti lääneosas sõdiv väekoondis 58. üldvägede armee üksustest, õhudessantväe, Spetsnazi, merejalaväe, vabatahtlike pataljoni ning äsja mobiliseeritute brigaadidest.