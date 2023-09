Jüri Ratas: kui Keskerakond on olnud valitsuses, on Eestil läinud hästi

Meie esimene eelistus 2019. aastal olnuks jätkata valitsemist Isamaa ja SDE-ga, kuid sellist võimalust valimistulemused ei andnud. Ka minule ei meeldinud EKRE retoorika, kuid mulle meeldis see, mida suutsime ära teha. Ja see oli hoopis mõistlikum kui see, mida tehakse praegu, ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas erakonna kongressil peetud kõnes.

Eesti Keskerakond peab erakorraliselt oma XX kongressi. Oleme siia tulnud erinevatest Eestimaa paikadest, meie küladest, valdadest ja linnadest kõigist viieteistkümnest maakonnast. See saab olema meie kongress ja siit läheb erakond edasi tugevamana, ühtsemana ja sõbralikumana.

Me oleme siin oma lootuse, põhimõtete ja veendumustega ning isegi siis, kui need on erinevad, on see erinevus meid liitnud üle kolmekümne aasta ja koos oleme ehitanud ülesse Eesti suurima ja vanima erakonna. Ja nii väga, kui meie vastased pole soovinud läbi erinevuste meid lõhkuda, on need erinevused tegelikult olnud just meie erakonna vundamendiks ja liitnud meid.

Kongress on pidupäev, aga siin tehtu ja öeldu saab olema eriliselt oluline hetk Keskerakonna ja üldisemalt Eesti poliitikamaastiku ajaloos, aga ka minu ja sinu eluloos. Me ei kujunda siin Eestimaa südames ainult erakonna käekäiku, vaid meie igaühe otsusest sõltub Eesti homne poliitiline käekäik, kus Keskerakond taas peab saama juhtivaks jõuks ja mitte jääma poliitiliselt isolatsiooni.

10. septembrit jäädakse meenutama kui märgilist päeva, mil Keskerakond muutus. Meie kõigi teha on, et see muutus saaks olema positiivne. Isegi siis, kui me seda veel ei näe ja võib-olla enam pärast pingelist siseheitlust ja -kampaaniat ei jaksa uskudagi. Sest edasi ootab meid töö erakonnas ja Eestimaa valdades, linnades, riigikogus ja Euroopa Parlamendis. Me võlgneme nii meie asutajaliikmetele kui ka tulevastele põlvedele, et me pingutame tugeva koduerakonna, tugeva Keskerakonna nimel igal juhul, iga päev. Eesti vajab tugevat Keskerakonda.

Kui ma 23 aastat tagasi Keskerakonda astusin, motiveeris mind üks lihtne ja võimas mõte - et ma võiksin olla väike osa parema Eesti ülesehitamisel. Mu töö on viinud mind Eestimaa eri paikadesse, kus olen kokku puutunud paljude suurepäraste inimestega.

Teie usaldus on võimaldanud mul anda oma panus meie kodumaale Eesti Vabariigi peaministrina. See on au, mida ma ei unusta kunagi. See on olnud vastutus, mida kandsin ja hoidsin. Võimalus, mida parimal moel kasutasin ja loodan, et edukalt, Eesti inimesi, ettevõtteid ja omavalitsusi aidates, Eesti Keskerakonda ja me ideid ning põhimõtteid hinnates.

"Olen väga tänulik meie seast lahkunud Edgar Savisaarele, kes andis mulle võimaluse töötada Tallinna abilinnapeana ning linnapeana."

Minu jaoks on alati olnud selge, mille ja kelle eest Eesti Keskerakond seisab, miks ma selles erakonnas olen ja mida saavutada soovin olgu erakonna Nõmme piirkonna lihtliikmena või riigikogu liikmena, Tallinna linnapeana või peaministrina. Olen väga tänulik meie seast lahkunud Edgar Savisaarele, kes andis mulle võimaluse töötada Tallinna abilinnapeana ning linnapeana.

Kui Keskerakonnast sai 2016. aastal valitsuserakond, tulid muutused visalt, kuid vääramatult. Me oleme ühiselt samm-sammult ehitanud õiglast, tugevat ja hoolivat riiki. Seda nii valitsuse tasandil kui ka kohalikes omavalitsustes. Võib julgelt öelda, et kui Keskerakond on olnud valitsuses, on Eestil läinud hästi. Meil on, mida ette näidata:

Tulumaksuvaba miinimumi erakordne tõstmine 500 euroni tõi õiglasema ja sidusama riigi, aidates väiksema sissetulekuga inimesi;

meie valitsuste enam kui 500 miljoniline lisarahastus tervishoidu just Tanel Kiige eestvedamisel aitas meid läbi kriiside ja parandas arstiabi kättesaadavust;

meie arusaam, et ülimalt keerulistel aegadel tuleb Eesti ettevõtteid toetada, aitas neil ellu jääda;

meie mõistmine, et Eestimaa eakad väärivad oma töö ja panuse eest suuremat abi ning igal juhul tuleb meil ära teha erakorralised pensionitõusud, mis on andnud veidigi inimväärsema elu meie vanaemadele-vanaisadele. Täna on vanavanemate päev ja lubage mul soovida kõigile vanaemadele, vanaisadele, vaaremadele ja vaarisadele ilusat vanavanemate päeva – tugevat tervist teile armsad;

meie tõstsime Jaak Aabi eestvedamisel kohalike omavalitsuste rahastust, sest just kõige lähemal asuv avalik võim saab parandada inimeste elukeskkonda;

meie teadmine, et Eesti maapiirkonnad peavad elama ja põllumajandust tuleb toetada, on aidanud Eesti toidul jõuda me lauale ja maapiirkondadel elada;

Keskerakond on teinud reaalseid asju, tõeliselt vajalikke samme ka hariduses, et muukeelsed lapsed saaksid eesti keele õpet juba alates lasteaiast;

meie viisime ellu tasuta maakonnasisese ühistranspordi, et inimesed saaksid paremini liikuda (Praeguses koalitsioonilepingus on mustvalgelt kirjas, et tasuta ühistransport kaob. Asemele tuleb hoopis valus laks nimega automaks.).

Poliitiline olukord riigis on tupikus ja seda veavad järjest sügavamale sohu idavedude skandaalis vaevlev peaminister Kaja Kallas ja Reformierakond. Peaks olema iseenesestmõistetav, et kõigil oma moraalset kompassi järgida nõudnud peaminister mõistab ka ise oma sõnade tähendust ja astub tagasi. Selle asemel on Kaja Kallas oma toolist kinni hoidmisega jätnud riigi eest hoolitsemise unarusse.

Vaatame korraks meie majandusolukorda, millest paistab vastu pikaajaline majanduslangus. Kõik olulised tootmissektorid on languses või stressiseisundis. Ekspertide kinnitusel pole kiiret paranemist ka silmapiiril.

Pärast pandeemiaaegset lühiajalist langust taastus Eesti majandus palju kiiremini ja tugevamalt kui ülejäänud Euroopas. Nüüd aga näeme, et Eesti majandus on kukkunud Euroopa Liidu sügavaimasse majanduslangusse.

Ja mida teeb Reformierakond? Ta tõstab käibemaksu ja tulumaksu, et viia ellu ühe erakonna kinnisidee ehk ca 500 miljoni euro suurune maksureform, mis annab suuremat palka teenivatele inimestele kuni sada eurot igas kuus, kuid mediaanpalka teenivatele inimestele kuus senti. See vahe on 1666-kordne. On siililegi selge, et ühiskondlik ebavõrdsus selliste otsustega vaid kasvab.

Praeguse koalitsiooni suur probleem on strateegilise nägemise puudumine Eesti majanduse teemal. Puudulik narratiiv, mille keskmes on ainult eelarve tasakaal ja õiglasema maksusüsteemi lõhkumine, ei vii meid kuhugi. Praegune valitsus ei suuda kahjuks Eesti majandust päästa. Reformierakond näeb välja kui väsinud partei, kellel on ideed otsa saanud. Nende parim strateegia on siiani olnud lasta laastudel langeda sinna, kuhu nad langevad, sõna otseses mõttes.

Pean tõdema, et ei kujutanud ette, et 10. september 2023 saab olema päev, mil ütlen oma viimased mõtted Keskerakonna esimehena. Niisamuti ei soovinud ma, et jõuaksime erakorralise kongressini sellisel moel. Ometi oleme nüüd siin, sest teist valikut ei olnud.

Mäletan hästi, et seitse aastat tagasi, seistes siinsamas Paides, viitasin ma erakonna esimeheks kandideerides oma kõnes Hiina rahvatarkusele, mis ütleb: "Kui muutuste tuul puhub, ehitavad ühed müüre ja teised tuuleveskeid." Neid sõnu lausudes pidasin ma aastaid tagasi silmas, kuidas Reformierakonna juhtimisel ehitati ühiskonnas sotsiaalmajanduslikke müüre ning tüüriti riiki ideoloogilisse seisakusse, mille vastu meie, keskerakondlased, nii tugevalt seisime.

Kuigi muutused on elu loomulik osa ning oleks vilets, kui kulgeksime vaid vanu tuttavaid radu, on mõned erakonnasisesed muutused olnud tuntavalt erakonna edu pärssivad. Seda öeldes, pean ma silmas tekkinud olukorda, kus Keskerakonna osa liikmeid on muutunud erakonna suurimateks kriitikuteks.

Vastused rünnakutele

Siin veel erakonna esimehena seistes soovin erakonna kõrgeima kogu ehk kongressi ees öelda ka oma vastused viimase aasta jooksul minu pihta seatud rünnakute osas.

On väidetud, et oleme kaugenenud oma maailmavaatest või isegi küsitud, et mis see meie ideoloogia on, kelle eest me seisame?

Sellele ma andsin vastuse kõnes eespool, kui selgitasin, millega Keskerakond on minu juhtimise all valitsuses olles tegelenud. Me ei ole kaugenenud ka oma väärtustest tänases Riigikogus olles opositsioonis ja võimul paljudes omavalitsustes. Samuti on meie ideoloogia kirjas Keskerakonna viimases riigikogu valimisplatvormis ja erakonna programmis. Soovitan neid dokumente mõttega lugeda ja vajadusel küsida nõu neilt, kes on siin kauem olnud.

Olen kuulnud, et Keskerakonnale tehtud ja tagasikantud annetus kutsus esile erakorralise kongressi.

See väide ei vasta tõele. Olen öelnud, et enam kui aasta pikkune vastutöötamine sai antud annetuse otsusega lihtsalt viimase piisa karikasse. Samm, mis näitas, et erakorralist kongressi on vaja, sest me ei tee enam haiget üksteisele, vaid erakonnale, mida oleme ühiselt aastakümneid ehitanud.

Olen sageli kuulnud, et erakond ei toeta piisavalt piirkondasid ja meie kogusid!

Loomulikult soovin ka mina Keskerakonna piirkondi ja liikmeid enam toetada, anda välja Kesknädalat ning korraldada suuremat valimiskampaaniat. Kui aga kaalukausil on ajaleht, raadiosaated ja 3x6 plakatid ning teisel kaalul on MTÜ Eesti Keskerakond, siis ma valin erakonna ellujäämise kümnel juhul kümnest.

Viimase seitsme aasta jooksul olen igapäevaselt töötanud selle nimel, et erakond jääks alles ja suudaksime erinevaid kohtuotsuseid täita, mis on võtnud meilt üle kolme miljoni euro. Veel eelmisel aastal pidime tasuma ca 843 000 eurot kümne aasta taguste valimiskampaaniate eest. Samas soovin ma tänada teid kõiki, sest koos oleme need kohustused suutnud täita ja erakonna säilitada.

Miks me kaotasime viimastel riigikogu valimistel kümme mandaati?

Tunded, mis valimistele järgnesid, olid rusuvad. Meil kõigil. Mitmed head inimesed jäid riigikogust välja. Loomulikult tegime ka meie vigu, kuid suurim muutus leidis aset meist sõltumata. Kümne mandaadi kaotusel mängis peamist rolli Venemaa sõda Ukraina riigi ja rahva vastu, mis lõi Eesti poliitilise maastiku segi.

Veel enne 24. veebruarit 2022 oli hetki, mil Keskerakond oli nädala lõikes Reformierakonnast reitingutes ees. Pärast sõja algust peame aga tunnistama, et maailm muutus mustvalgeks. Nägime, kui suuresti mõjutab välis- ja julgeolekupoliitika siseriiklikku valimistulemust.

See ei kehti ainult Eesti kohta. Meie lõunanaabrite juures ei jäänud seimivalimistel eelmiste valimiste võitja ning kaks valitsuserakonda üldse ellu ega pääsenud parlamenti.

Miks tegime koalitsiooni EKRE ja Isamaaga ning miks selle lõpetasime?

Pole saladus, et meie esimene eelistus 2019. aastal olnuks jätkata valitsemist Isamaa ja sotsiaaldemokraatidega, kuid sellist võimalust valimistulemused ei andnud. Jah, ka minule ei meeldinud EKRE retoorika, kuid mulle meeldis see, mida suutsime ära teha. Ja see oli hoopis mõistlikum kui see, mida tehakse praegu.

Ma astusin peaministri ametist tagasi, sest minu soov oli näidata, et Keskerakond on muutunud ja me mõistame vastutust, mis peaministri ametiga kaasneb. Vaidlus Tallinna linna ja ettevõtja vahel servituudi üle jõudis Keskerakonna õuele. Usun, et teenimatult.

Hetkeolukorda peaminister Kaja Kallase ümber vaadates võiks muidugi öelda, et see poliitilise vastutuse võtmise latt potsatas kiirelt maha ja sealt veel edasigi maapõue.

Etteheide on seegi, et lasime end valitsusest Reformierakonnaga välja loopida.

Vaadates tagasi oli tõepoolest meie viga see, et me ei suutnud teha oma koalitsioonipartnerile selgeks, et sellistes tingimustes (inflatsioon, kõrged energiahinnad, koroonakriis) tuleb Eestimaa peresid rohkem toetada. Meil tuli kasutada ebatavalist meetodit ning anda eelnõu sisse koos opositsiooniga ja loomulikult rääkis see koalitsiooni tervise kahjuks.

Aga see ei olnud ainuke põhjus, miks Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon lagunes. Peaministri sõnul oli peamine põhjus siiski eestikeelsele õppele üleminekus. Keskerakond hääletas valitsuse liikmena maha valitsuse eelnõu minna alushariduses üle ühtsele eestikeelsele õppele. Valitsus lagunes kaks päeva pärast seda hääletust.

Lahkun optimistlikult

Kongressil valitav juhtkond ja esimees on need, kes hakkavad kandma Keskerakonna poliitika kujundamisel tõsist vastutust. Nii, nagu igaüks teist teeb oma valiku, olen andnud mina avalikult teada, et toetan Tanel Kiike Eesti Keskerakonna 20. erakorralisel kongressil esimehe valimistel. Mõlemad kandidaadid on olnud minu aseesimehed ja olnud alati laua taga kõikide suuremate otsuste tegemisel. Mihhail kauem, Tanel vähem.

Mõlemal kandidaadil on kahtlemata plusse, kuid näen, et Tanel on erakonna tulevik: noor ja energiline, kuid piisavalt kogenud, et tuua Keskerakonnale uus hingamine, samal ajal hoides meie Rahvarindest võrsunud juuri.

Minu hinnangul ei saa Keskerakonna eesmärk olla lihtsalt tugevaim opositsioonijõud. Me ei saa rahulduda sellega, et muutume taas pealinnakeskseks erakonnaks, kus riigi poliitika on teisejärguline. Meie eesmärk peab olema uuesti võtta peaministritool, et kanda vastutuskoormat nii siseriiklikult kui ka kaitse- ja välispoliitiliselt.

Seekordse valiku põhimõte peab olema, et valik arendaks ja viiks edasi erakonda. Kongress ei tohi olla hirmu või põrnitsuste kongress, vaid see peab olema vaba kongress, kus delegaadid on vabad oma mandaadis, kus igaüks teeb ise oma otsuseid oma tõekspidamiste ja oma südametunnistuse järgi. Hinnates muutusi, mida erakonnale soovitakse. Eesti Keskerakond peab kestma ka järgmised 32 aastat ja rohkemgi.

"Võtame õppust selle pinnalt, kuidas Rahvarinne ja sellest välja kasvanud Keskerakond sündis."

Saagu see väsitav ja kohati üle piiride läinud valimiskampaania täna õhtul peale kongressi otsuseid läbi. See vastutöötamine, ärapanemine, halvasti ütlemine ja kohati isegi mitte teretamine jäägu seljataha ning võtame õppust selle pinnalt, kuidas Rahvarinne ja sellest välja kasvanud Keskerakond sündis.

Balti ketis kaaslasel käest kinni hoides ja rahvuslikke laule laulukaare all lauldes. Kostel Gerndorf on öelnud, et Rahvarinne võttis inimestelt hirmu ja taastas iseseisvuse. Meie kongress võtku hirm ja negatiivsus erakonnast ja andku kohe seda väetist, millele kasvatada Keskerakonna homne tõus.

Mul on au olnud Keskerakonna esimehena teid selle ligemale seitsme aasta jooksul teenida. Aga tänane ei ole lõpp. Olen öelnud, et kongressil mina enam esimeheks ei kandideeri, kuid see tähendab vaid loobumist positsioonist, mitte erakonnast, meie koos tehtust, meie minevikust ja tulevikust. See on ja jääb minu erakonnaks.

Loodan teie toetusele Keskerakonna juhatuse liikme kandidaadina, et jätkata tööd Eesti arengu ja maine eest hea seismisel kodus ja rahvusvahelisel tasandil. Minu senine töökogemus ning 23 aastat Keskerakonnas annavad mulle kindluse see väljakutse vastu võtta.

Ma lahkun lavalt kõigele vaatamata optimistlikult, sest tean, et oleme erakonnana mitte ainult aidanud paljusid eestimaalasi, vaid oleme inspireerinud ka paljusid teisi kaasmaalasi, et igaüks meist saab midagi ühiskonnas paremaks muuta ning haarata sel teekonnal kaasa ka midagi suuremat kui sa ise.

Keskerakond on andnud ja annab sellise võimaluse noortele või juba kogenud inimestele, sõltumata nende sissetulekust, soost, rahvusest, elukohast, ametist… Tahan ja pingutan, et see nii jääb.