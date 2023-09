Kallas: opositsioon kardab mind umbusaldada ja üritab selle asemel kiusata

Peaminister ja Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles, et opositsioon ei julge teda umbusaldada ning selle asemel üritab peaministrit kiusata, et tal närvid üles ütleks ja ta ise tagasi astuks. Seda Kallas teha ei plaani ning selle eest tunnustas teda ka Eesti 200 valitsusdelegatsiooni juht ja välisminister Margus Tsahkna.

Kallas rääkis neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et opositsioonierakondade juhid üritavad jätta muljet, et kui ta lahkub peaministri kohalt, siis "saabub maa peale rahu ja rohkem obstruktsiooni riigikogus ei tehta".

Kallase sõnul on aga EKRE juht Martin Helme välja öelnud ka seda, et isegi kui ta tagasi astuks, siis obstruktsioon ei lõpeks.

"Kõige selle põhjus on selles, et EKREIKE ei ole siiani valimistulemisi tunnustanud ega suuda sellega ka leppida. Keegi ei suuda uskuda, et EKRE oleks leppinud abieluvõrdsusega, Isamaa peretoetuste vähendamisega ja Keskerakond astmelisest tulumaksust loobumisega."

Kallas lisas, et tal on opositsiooni ultimaatumitele pakkuda vastu lahendus, mis on põhiseaduspärane.

"See on umbusaldus. Põhiseadus ütleb, et on võimalik umbusaldada peaministrit. Ja siis saab minust lahti, kui hääled on koos. Aga senikaua, kui seda ei juleta teha ning katsutakse mind kiusata, et mul närvid üles ütleksid, siis see on võte, mis ei ole põhiseaduspärane."

Kallas ütles, et pööraks näitlikustamiseks opositsiooni taktika vastupidi ehk see oleks sama, kui tema esitaks ultimaatumeid, et ta ei lähe riigikogu komisjoni ette, mida juhib Mart Helme.

"See pole minu öelda, see on riigikogu valida. Või ma nõuaks, et EKRE-le valitaks uus esimees. Ka see ei ole minu öelda. Selliste avalduse eest ma ajakirjandusest aplausi ei teeniks ja see poleks ka põhiseaduspärane. Põhiseadus seab raamistiku ja reeglid ning katsuks sellest kinni pidada."

Kallas lisas veel, et tema abikaasa läks vabatahtlikult kaitsepolitseiameti julgeolekukontrolli.

"Ma olen mõelnud, mis ma neile inimestele olen halba teinud? Mina omast arust üritan Eestile head teha."

"Kapo kontrollis, et tal ei ole Venemaaga suhteid ja tegevust ning kinnitas seda ka. See võiks anda vastused, et minu sissetulekutes pole kahtlust äratavaid asjaolusid. Kuid see, et ma peaministrina osadele ei meeldi, selleks on Põhiseaduse näol tööriist, mida kasutada," sõnas Kallas.

Kajas viitas ka president Alar Karisele ja teistele, kes lisaks opositsioonile on tema tagasiastumist nõudnud.

"Ma olen mõelnud, mis ma neile inimestele halba olen teinud? Mina omast arust üritan head teha. Teha Eestile õigeid otsuseid," sõnas Kallas. Ta lisas, et koalitsioonikaaslased toetavad teda ning lisaks ei olevat praegusel ajal valitsuskriisi tekitamine Eestile julgeolekupoliitiliselt hea.

Tsahkna: presidendi ühinemine opositsiooniga üllatas

Välisminister ja Eesti 200 valitsusdelegatsiooni juht Margus Tsahkna lisas, et teda üllatas Alar Karise liitumine Kaja Kallase tagasiastumise soovijate ridadega.

"Kui vaadata viimase aja väljaütlemisi, mida on esitatud EKREIKE poolt ja millega minu üllatuseks on ühinenud ka Eesti Vabariigi president, siis need on samad ultimaatumid, mis kevadel. Ehk riigikogu töö blokeerimine, millele on nüüd pandud lisatingimus, et peaminister astuks tagasi."

Tsahkna sõnas, et tema on tänaseks saanud Kaja Kallaselt skandaali kohta piisavalt selgitusi ja ta ei pea praegusel hetkel Eestile heaks valitsuskriisi tekitamist.

"Kapo on andnud selged seisukohad. /.../ Tänaseks on saanud sellest juhtumist tüüpiline juba kevadel alanud konflikt, kus EKREIKE ei tunnista valimistulemusi. Mitmed opositsiooni liikmed on meie inimestele öelnud, et praeguse tegevuse eesmärk on erakorralised valimised. See on tegelik protsess, mis rullub riigis."

Tsahkna sõnul on saanud Kallase tagasiastumisest omamoodi rahvussport.

"Aga tagasiastumine on peaministri enda otsustada. Ja mul on hea meel, et Kaja Kallas on selgelt väljendanud, et ta ei astu tagasi. Sest mis oleksid siis valikud? Kas EKREIKE tuleks võimule tagasi. /.../ Mina ei ole suur entusiast ja suur osaline rahvusspordis, et peaministril tuleks tagasi astuda," kinnitas Tsahkna oma varem välja öeldud sõnu teistkordselt.