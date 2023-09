Keskerakond taotleb Kallase skandaali tõttu uurimiskomisjoni loomist

Fraktsiooni esimehe Tanel Kiige sõnul otsustasid Keskerakonna saadikud Pärnus peetud sügisseminaril, et uurimiskomisjoni moodustamisega ei tohi viivitada, sest Eesti on juba mitu nädalat olnud tõsises usaldus- ja valitsuskriisis.

"Avalikkuse reaktsioon ja erinevad arvamusuuringud näitavad üheselt, et Eesti rahvas ootab peaministrilt märksa põhjalikumaid selgitusi ning poliitilise vastutuse võtmist. Paraku pole seni küsimustele ammendavaid vastuseid tulnud, mis omakorda on usalduskriisi veelgi süvendanud," lausus Kiik.

Keskerakonna aseesimees märkis, et uurimiskomisjonil on suuremad volitused asjaolude täpseks väljaselgitamiseks kui erinevatel riigikogu komisjonidel. Näiteks on uurimiskomisjonil õigus kutsuda komisjoni ette isikuid ning nõuda oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja dokumente.

Uurimiskomisjonilt oodatakse vastuseid vähemalt järgmistele küsimustele: millal sai peaminister teada, et tema abikaasa osalusega ettevõte teostab äritegevust Venemaal?; millal ja kelle poolt tehti otsus see lõpetada?; kas Eesti julgeolekuasutused olid viidatud äritegevusest teadlikud ning kas nad on juhtinud kaasnevatele riskidele ka peaministri tähelepanu?; millistel asjaoludel ja tingimustel andis peaminister oma abikaasa ettevõttele kokku 370 000 eurot laenu?; kas peaministri poolt laenatud raha kasutati äritegevuse edendamiseks Venemaal ja kas peaminister teenis laenu pealt ka intressitulu? Samuti soovitakse teada, milliseid järeldusi ja muudatusi õigusaktides peab Eestis tegema, et tulevikus sarnaseid riigi välis- ja julgeolekupoliitikat õõnestavaid olukordi vältida.