Keskerakond valis uueks juhiks Mihhail Kõlvarti

Tallinna linnapea ja erakonna senise aseesimehe Kõlvarti poolt andis oma hääle 543 delegaati.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees ja erakonna aseesimees Tanel Kiik pälvis 489 delegaadi toetuse.

Kõlvart palus oma võidukõnes, et talle antaks aega end erakonna esimehena tõestada ka nende poolt, kes teda ei valinud.

"Kui kellelgi tekkis emotsioon, et ma ei sobi teile erakonna esimeheks, palun andke mulle aega. Ma püüan tõestada oma tööga, et ma saan hakkama. Ma saan aru, kui suur vastutus, koormus see on, "lausus ta.

Kõlvart tänas ka Kiike, kes oli tema sõnul vääriline vastane.

"Tänu sellele, et konkurents tekkis, ma usun, et saime tugevamaks. Olen kindel, et Tanelil on väga suur perspektiiv. Numbrid näitasid, et šansid olid võrdse. Nüüd paneme kaks potentsiaali kokku ja tekib ühtne erakond. Me saame seda teha. Võitluskunstidest tean, kui on tugev sparringpartner, siis ka sina muutud tugevamaks. Meil oli soliidne konkurents ja suutsime näidata, et meis on suur potentsiaal. Läheme edasi kindlasti koos," lausus Kõlvart.

Ratas: kui Kõlvartil on abi vaja, siis aitan

Keskerakonna senine esimees Jüri Ratas ütles ERR-ile, et Kõlvarti võit oli kongressi soov ja sellega vaielda ei saa.

"Kongress omn oma otsuse teinud ja minu põhiemotsioon on see, et jõudu uuele esimehele ja juhatusele. Ma usun, et see on heaks väetiseks, et erakond homsest jälle tõusule viia," lausus ta.

Enda tuleviku kohta ütles Ratas, et keskendub tööle riigikogus ja erakonna juhatuses.

"Kui uus esimees vajab abi, siis ma kindlasti aitan," lisas Ratas.

Juhatuse valimistel pääses juhatusse rohkem Kõlvarti toetajaid

Keskerakonna juhatusse valiti Jüri Ratas (594 häält), Jaak Aab (535), Lauri Laats (496), Taavi Aas (477), Vadim Belobrovtsev (466), Vladimir Svet (456), Yana Toom (448), Jaan Toots (433), Andrei Korobeinik (432), Marika Tuus-Laul (430), Jaanus Karilaid (415), Maria Jufereva-Skuratovski (398), Andre Hanimägi (388) ja Mihkel Undrest (382).

Kõlvarti toetajatest valiti juhatusse Tuus-Laul, Korobeinik, Laats, Svet, Undrest, Toom, Toots ja Belobrovtsev ehk kaheksa liiget.

Kiige toetajatest said juhatusse Jufereva-Skuratovski, Ratas, Aab, Aas, Hanimägi ja Karilaid ehk kuus liiget.

Lisaks kongressil valitud 14 liikmele kuuluvad Keskerakonna juhatusse volikogu esimees, riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees ja noortekogu esimees.

Keskerakonna volikogu esimees on Tõnis Mölder, fraktsiooni esimees Tanel Kiik ja noortekogu esimees Valentina Bortnovski.

Enne valimistulemusi:

Paides kohal oli 1053 saadikut, mis on 92,77 protsenti saadikutest, mis tähendab, et kongress on otsustusvõimeline, ütles mandaatkomisjoni esimees Jaanus Riibe. Tema sõnul on see väga tugeva esindatusega kongress.

100 protsenti hääleõiguslikest delegaatidest oli kohal Piritalt, Hiiumaalt, Jõgevamaalt, Järvamaalt, Läänemaalt, Põlvamaalt, Tartu linnast, Valgamaalt ja Viljandimaalt. Põhja-Tallinnast on kohal 92,3 protsenti ja Lasnamäelt 96,2 protsenti saadikutest, sõnas Riibe.

Delegaat Yana Toom toetab Kõlvartit. "Tanel on öelnud, et ta on Ratase mees ja ma ei näe vahet tema ja Ratase juhtimises. Kõlvart kandideerib Keskerakonna esimeheks, aga Kii kandideerib Kõlvarti vastu," ütles Toom.

Toom ootab uuelt juhilt suurt muutust, sest Keskerakond poliitilise instrumendina tema sõnul praegu ei toimi.

Tallinna abilinnapea ütles, et Lasnamäel on ka Kiige toetajaid, aga leiab, et tema Lasnamäe valijad tahaksid, et ta hääletaks Kõlvarti poolt. "Lasnamäel oli võimalus pääseda kongressile nii Kiige kui ka Kõlvarti toetajatel. Peale tänast kongressi pole meil ei Mihhaili ega Taneli Keskerakond, vaid meil on Keskerakond oma arvamuste paljususega, kus on alati ruumi teistsuguseks mõtlemiseks," ütles Svet.

"Kui mind valitakse juhatusse, siis toetan võitjat. Kui tuleb ka napp võit, siis esimene töö on tal ehitada sildu nendega, kes teda ei toetanud. keskerakond on tugev siis kui keskendume koostööle," sõnas Svet. "Kõlvart saab aru, et Keskerakond peab olema ühtne. Sellest saab aru ka Tanel, aga mõned tema toetajad arvavad, et tuleb jätkata kaklemist," sõnas Svet.

Keskerakonna erakorraline kongress Paides Autor/allikas: Ken Mürk

Keskerakonna liige Aivar Riisalu pooldab Kõlvartit. "Ta on karismaatiline liider, ta on analüüsivõimeline, temas on väga vähe emotsioone, mis on võibolla isegi probleem, aga kui me räägime soovist ja tahtest ühendada ja koostööd teha, siis ma usaldan teda palju rohkem. Tanel Kiik, kui ta võidab, viskab mind Keskerakonnast välja," ütles Riisalu ERR-ile Paides.

Delegaat Dmitri Budõlin Lasnamäelt toetab samuti Kõlvartit. "Ta meeldib mulle nagu, mees, väga andekas ja tark mees. Tean teda juba kümme aastat ja kogu aeg ta üllatab mind oma mõistusega. Tanel Kiik on noor," sõnas Budõlin.

Maria Jufereva-Skuratovski on Kiige poolt. "Absoluutselt toetan ma Kiike. Ja seda mitmel põhjusel: esiteks on Kiigel suur kogemus riigi tasemel, ta on olnud kaks korda minister ja ta on meie fraktsiooni esimees, ta on töökas ja tark ja otsustusvõimeline. Kekskerkonnas oleks ta parem meie jaoks, sest tema on tugev peaministri kandidaat. Kõlvart on tugev ja tark, aga erakonna suudab paremini ühendada Kiik," lausus Jufereva-Skuratovski.

Alustada tuleb erakonnas töörahu leidmisest, sõnas Jufereva-Skuratovski. "Tanel on orienteeritud kompromissiotsimisele ja koostööle," sõnas ta.

Jufereva-Skuratovski hinnangul ei kaotaks Kiige valimine esimeheks venekeelsete valijate hääli. "Oleme kaotanud mandaate sõja pärast: kui nimetasime Venemaad agressoriks, siis paljud meie toetajad ei olnud sellega nõus ja ei toetanud meid valimistel. See mõjutas meie reitinguid drastiliselt. Ma ei usu, et kui Kiik võidab, siis venelased meie poolt ei hääleta. Kiik ei poolda ka püsielanikest Vene kodanikelt hääleõiguse ära võtmist ega liiga kiiret eestikeelsele haridusele üleminekut. Kõik oleneb tema sõnumitest," lausus Jufereva-Skuratovski.

Riigikogu liige Lauri Laats, kes on Kõlvart pooldaja, märkis, et Kiige pooldajate väide Kõlvart venemeelsusest ei pea kindlasti paika.

"See on müüt, mis pandi püsti osa erakonna liikmete poolt, et kui Kõlvart tuleb erakonna esimeheks, muutume venemeelseks või kaotame eesti hääli. See ei ole nii. Teades Mihhaili, siis ta on ühendaja, mitte lammutaja. Nii hakatakse ka erakonda taas üles ehitama. Vundament, mille ehitas üles Edgar Savisaar, on nõrgenenud, ja see on näha ka valimistulemustes," lausus ta.

Laatsi sõnul on paljud delegaadid öelnud, et teevad lõpliku otsuse alles kongressil ning lähtuvad valikus sellest, kumma kandidaadi kõne rohkem muljet avaldab.

Kokku kandideeris erakonna erakorralisel kongressil valitavatesse juhtorganitesse 34 erakonnakaaslast, sealhulgas 12 piirkonna esimeest, kümme riigikogu liiget ja mitmeid omavalitsusjuhte. Juhatusse kandideeris 20 inimest. Aukohtu esimeheks kandideeris kaks inimest. Revisjonikomisjoni liikmeks soovis saada kümme erakonnakaaslast.