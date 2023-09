Auvere jaam on rivist väljas oktoobri lõpuni

Mullu sügisel seiskus Auvere jaama töö soojusvaheti lekke tõttu ning parandustööde käigus moderniseeriti jaama neljast soojusvahetist kaks. Kaks ülejäänud soojusvahetit plaanis Enefit Power moderniseerida septembri lõpus algava korrapärase aastahoolduse raames.

Üht vahetamata soojusvahetit tabas 30. augustil aga rike, mille järel jaam seiskus.

Algselt prognoositi rikke kõrvaldamise ajaks 9. september, kuid selgus, et lekked vahetamata soojusvahetites on nii ulatuslikud, et need ei valmi enne elektrijaama aastahooldust. Aastahooldus algab 25. septembril ja lõppeb plaanide kohaselt 28. oktoobril.

"Tehniliselt keerukate rikete, sh ka soojusvaheti lekete, puhul võib remonttööde tegeliku aja välja selgitamine võtta mitmeid päevi. Näiteks tuli käesoleva rikke analüüsimiseks jahutada elektrijaama katel, milleks kulub mitu päeva," ütles Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv.

Auvere elektrijaama soojusvahetitega on probleeme olnud juba jaama valmimisest. Jaama ehitaja viis toona sisse tehnilised muudatused, mis korduvate seisakute põhjuseks olnud rikkeid ei parandanud ning tõi jaama ehitanud General Electricule kaasa trahvinõuded.

Tunamullu vaidlus ehitajaga lõppes ja vastutus jaama eest läks Enefit Powerile. See andis Eesti Energia teatel vabamad käed tööde planeerimiseks ja teostamiseks.

Mõju elektrihinnale on väike

Auvere elektrijaama turule pakutav võimsus on 274 megavatti, mistõttu on selle mõju elektrihinnale pigem väike, märkis Kaiv. "Kui Läänemere regiooni taastuvenergia toodang püsib, suurte tuumajaamade töö sujub tõrgeteta ning välisühendustes suuri rikkeid ei esine, siis ei tohiks ka elektrihind suuri hüppeid teha. Pärast Auvere elektrijaama seiskamist saab Enefit Power vajadusel käivitada teised juhitavad võimsused tagamaks täiendava elektrivajaduse."

Kaiv sõnas, et augustikuised rekordhinnad olid eelkõige tingitud samaaegsest Soome-Rootsi ühenduse ja Olkiluoto 2 tuumajaama katkestusest ja äärmiselt tuulevaiksest ilmast ning praegune suur hinnaerinevus on tingitud Rootsi-Leedu vahelisest elektriühenduse katkestusest, mis kestab eeldatavalt kuni reedeni.

Soojusvaheti on suur komplekt tihedalt koos olevaid torusid, mille ümber liigub üle 800 kraadine tuhk ja kuumutab torudes auru üle 500 kraadise temperatuurini ning kergitades surve 170 Barini. Sellistes tingimustes võib väiksemgi pragu tekitada lekke, mis viib ümbritsevate torude vigastamiseni.

Aasta algusest on Eesti tootnud 2,6 TWh elektrienergiat, sellest 27 protsenti tootis Enefit Power Auvere elektrijaamas.

Kui mullu kujunes Eesti aasta elektrihinnaks 192,82 eurot megavatt-tunnist, siis Soomes oli see 154,04 eurot.

Tänavu on esimese kaheksa kuu jooksul kujunenud Soome hinnapiirkonna keskmiseks hinnaks 57,9 eurot megavatt-tunnist, Eestis on see 87,1 eurot megavatt-tunnist.