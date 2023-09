Ratas ja Kiik: kümned inimesed mõtlevad Keskerakonnast lahkumisele

"Eks neid pingeid on jagunud erakonna sisse juba vähemalt aastajagu. Ja loomulikult esmane reaktsioon väga paljudel minu toetajatel on olnud pettumus – ma olen saanud väga palju kõnesid, e-kirju inimestelt, kes kaaluvad tõsiselt erakonnast lahkumist," ütles Kiik ERR-ile. "Räägime vähemalt kümnetest inimestest," lisas ta.

Kiik rõhutas, et kutsub kõiki lahkumismõtetega erakonnakaaslasi siiski Keskerakonda edasi jääma: "Minu sõnum on olnud kõigile, et ärge kiirustage selle otsusega, mõtleme rahulikult, töötame ikka edasi, anname võimaluse Mihhail Kõlvartile erakonna esimehena. Ei ole põhjust pelgalt esimehe vahetuse pärast erakonnast lahkuda. Mõistlik on anda võimalus Mihhailile ja tema meeskonnale näidata, et ta suudab ja soovib erakonda koos hoida," rääkis Kiik.

Ka Ratas tunnistas usutluses ERR-ile, et kümned inimesed on avaldanud soovi erakonnast välja astuda.

"Ma arvan jah, et neid on kümneid, kui sellele nii vastata. Aga minu üleskutse on küll täna see, et kui midagi tahta muuta, siis on õige olla ikkagi erakonnas sees. Ja täna on kongress olnud ja oma otsuse teinud. See on erakonna kõrgeim kogu meie erakonnas. Nii et seda tuleb austada," ütles Ratas. "Öeldakse, et pärast kaklust rusikatega ei vehita. Ma arvan, et kongress on selleks korraks rääkinud ja siit läheb erakond edasi," lisas ta.

Kiik välistaks koostöö Koos/Vmeste-ga

Küsimustele oma tegevusprogrammi kohta ütles Kiik, et tema programm on Keskerakonna programm.

"Oluline on see, et Keskerakond jätkaks tugevalt sotsiaalse, mõõdukalt liberaalse erakonnana - seisaks kõigi Eestimaa inimeste eest sõltumata soost, vanusest ja rahvusest. See võib kõlada leierdatud jutuna, aga see tõesti on olnud Keskerakonna seisukoht: eeskätt toetame nõrgemaid, toetame madalama sissetulekuga inimesi, eakaid, keskklassi ehitamist, tugevat regionaalpoliitikat, õiglast maksusüsteemi - mitte sellist, mida tänane valitsus rakendab, kus jõukatele antakse lisaraha maksureformiga ja vaestelt võetakse topelt käibemaksu tõusuga. Ehk need on põhimõtted ja seisukohad, mille eest peab Keskerakond seisma ka edaspidi," rääkis Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Kiik.

Ta lisas, et ootab Kõlvartilt Keskerakonna kujundamist laiema ambitsiooniga erakonnaks, mis ei oleks ainult Tallinna-keskne, vaid suudaks kõnetada ühiskonda laiemalt, rääkida kaasa riigielu küsimustes. "Ja peame selgelt olema valitsuse moodustamise ambitsiooniga erakond," rõhutas Kiik.

Kiige sõnul ei ole mõistlik välistada koostööd ühegi riigikogus esindatud erakonnaga, aga ta ise välistaks koostöö erakonnaga Koos/Vmeste, mis on esinenud Eesti Vabariigi vastaste seisyukohtadega ja mille üks juhte Aivo Peterson sai eelmisel nädalal süüdistuse riigireetmises.

Ratas leidis, et Keskerakonna suunda on väga raske muuta, ükskõik, kes esimees ei oleks. "See on üsna nagu heas mõttes raiutud meie programmi ja platvormidesse. Loomulikult Keskerakond peab ka uuenema ja kaasas käima teatud küsimistega – kuidas me kaasame rohkem noori jne. Aga me ei saa väga suuri muutusi näiteks tervishoiupoliitikas või sotsiaalmajanduslikes küsimustes teha. Kindlasti keskkonna valdkonnas on Keskerakonna täpsust ja selgust vaja tõsta," rääkis erakonna eelmine esimees.

Ratas ütles ka, et soovib kandideerida järgmisel aastal Euroopa Parlamendi valimistel: "Jah, mul on soov kandideerida. Ma arvan, et minu kogemust on Keskerakonna nimekirjas väga vaja. See, kas mind Eesti inimesed usaldavad nendel valimistel või mitte, seda ma täna küll ei oska öelda."