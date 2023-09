Keskerakonnast on pärast Kõlvarti juhiks valimist lahkunud üle 30 liikme

Pärast Mihhail Kõlvarti valimist Keskerakonna uueks juhiks on erakonnast lahkunud üle 30 liikme. Kõlvart ütles selle kohta "Ringvaates", et see teeb teda kurvaks, aga nüüd tuleb mõlemaid pooli ühendades erakonda edasi viia.

Enne Keskerakonna kongressi ütles ka erakonna senine aseesimees Jaanus Karilaid, et Kõlvarti esimeheks saades, lahkub ta erakonnast. Pühapäeval ütles ta, et teeb oma otsuse lähiajal. Erakonnast lahkus ka kunagine Keskerakonna juht Andra Veidemann. Keskerakonna eelmine esimees Jüri Ratas tunnistas esmaspäeval usutluses ERR-ile, et kümned inimesed on avaldanud soovi erakonnast välja astuda.

ERR-ile teadaolevalt on lahkumisavaldusi kogunenud juba üle 30.

"Mõned avaldused on tõepoolest sees. See ei ole massiline lahkumine, aga mõned inimesed tõepoolest andsid teada. Väga kurb," ütles Kõlvart.

"Aga ma olen sellega nõus, et kindlasti mina ei saa sellega üksi hakkama, ega ka Tanel Kiik, aga kahekesi saame hakkama, selles ma olen kindel," lisas Kõlvart erakonna ühendamise kohta.

Kõlvart märkis, et on Kiigega arutanud juba enne kongressi, kuidas ühiselt edasi minna. "Ma loodan, et see oli siiras nii tema kui ka minu poolt, et sõltumata kongressi tulemustest teeme ma kõik, et erakond läheks edasi ühtsena," ütles Kõlvart.

Kõlvart ütles, et tema eesmärk on tõsta erakonna mõju ja kohta Eesti poliitikas üle riigi. Ta rõhutas, et ta ei soovi teha Keskerakonnast rahvusepõhist erakonda. "Meie peamine sõnum on alati olnud ühiskonna konsolideerimine. Võib-olla kõlab see mingi suure paatosena, aga nii see on," ütles Kõlvart.

Samas lisas ta, et erakond ei ole sellega siiski alati hakkama saanud.

Esmaspäeval algatati Narva linnavolikogu istungil umbusaldusavaldus linnapea Katri Raigi vastu. Avaldusele kirjutasid alla 18 saadikut uuest fraktsioonist Narva, kuhu kuuluvad Kesk fraktsiooni ja Keskerakonna Narva Heaks fraktsiooni saadikud.

Linnavolikogu koosoleku alguses teatas Keskerakonna fraktsiooni Narva Heaks juht Aleksei Jevgrafov selle fraktsiooni laialisaatmisest ning Keskiga ühise Narva fraktsiooni loomisest.

"Ma olen seda ka öelnud, et siis kui tekkis see pinge erakonnakaaslaste vahel, kohtusin ma mõlema poolega ja minu sõnum oli, et keskerakondlased ei saa umbusaldada keskerakondlasi. Tuleb kokku leppida. Niipalju kui mina tead, siis iga fraktsioon oli valmis partnerit välja vahetama," kommenteeris seda Kõlvart.