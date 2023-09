Arutelu Tauruse rakettide Ukrainale andmise üle käib

Teine sõjatalv on algamas ja ukrainlaste pealetung on veidi takerdunud. Kui tugev püsib toetus Ukrainale Saksamaal?

Toetus Ukrainale Saksamaal on väga tugev ja ületab mitmeid parteiliine, suur opositsioonipartei, CDU toetab samuti Ukrainat. Olukord Saksamaal on väga stabiilne. Meil oli pikk arutelu relvade saatmise üle, aga Ukraina saab arvestada Saksamaa jätkuva toetusega, sealhulgas relvade saatmisega. Me oleme suurendanud laskemoona tootmist ja lisanud uued Gepardi tankid ja muu varustuse saatmisnimekirja ja me jätkame sellega.

Kas Ukraina saab ka Tauruse raketid?

See on keerulisem küsimus. See on kõrgtehnoloogiline relv, mis nõuab treeningut ja juhtimist ning palju andmeid, et tõepoolest rünnata Venemaa sõjalisi sihtmärke Ukrainas. Aga meil ei ole punaseid jooni ega tabusid. Arutelu jätkub ja Saksamaa valitsus suhtleb Ukraina valitsusega nende relvade teemal. Teisalt teame me üle aasta kestnud sõja kogemusest, et üks konkreetne relvatüüp võib olla tähtis, aga olulisem on laia koalitsiooni pidev toetus. Saksamaa on praeguseks suuruselt teine relvaabi andja ja me jätkame sellega.

Ma olen ajakirjandusest lugenud, et Saksamaa jaoks on oluline, et Tauruse raketid ei satuks Venemaa territooriumile ja arutelu käib selle üle, kas piirata neid kuidagi või sõlmida kokkuleppeid, nagu Suurbritannia ja USA on teinud sarnaste relvadega?

On erinevad võimalused – üks on tehniline piirang, teine on poliitiline kokkulepe ja see on nüüd kahe valitsuse arutelu teema.

Kas Saksamaa ühineb F-16 hävitajate koalitsiooniga?

Me toetame seda koalitsiooni. Meil ei ole F-16 hävitajaid, aga me soovime aidata Ukraina pilootide koolitamisega, sest me usume, et need relvad võivad olukorda muuta. Me toetame neid riike, kes saavad neid hävitajaid tarnida. Väljaõpet võib anda ka Saksamaal.

Ukraina vajab väga laskemoona. Kui palju te olete suurendanud selle tootmist või kui palju te saate Ukrainat selles osas toetada?

Me peame suurendama laskemoona tootmist Saksamaal ja Euroopas tervikuna. Esiteks selleks, et Ukrainas oleks rohkem laskemoona ja selleks, et täita oma vajadusi. Euroopa riigid vajavad rohkem laskemoona, sest nad on andnud seda palju ära. Sellepärast on väga oluline, et Euroopa Liit on algatanud laskemoona tootmise suurendamise mitte lühiajaliselt, vaid väga pika perspektiiviga.

Kuidas on Saksamaa enda kaitsevõimega? Oli (kantsler Olaf Scholzi) Zeitenwende kõne, sel aastal võtsite te vastu uued julgeolekuplaanid, aga kas see on kuidagi muutnud ka juba olukorda ladudes või hangetes?

On juba esimene osa varustusest saabunud sõjaväele, eelkõige isiklik varustus sõduritele, mida on kerge ja kiire teha. Me oleme käivitanud suured programmid uute hävitajate ja kopterite soetamiseks, mille teoks saamine võtab, aga mis on kahtlemata osa Zeitenwendest. Ja 2024. aastal jõuab Saksamaa esimest korda NATO seatud sihini, mil kaitsekulud moodustavad kaks protsenti SKT-st. Rahastame tegevusi sellest erifondist ja me oleme lubanud jätkata kahe protsendiga, sest Saksamaa on väga oluline riik Euroopas ja NATO-s, me peame olema pühendunud kahe protsendi nõude täitmisele.

Tulles tagasi Tauruste teema juurde, siis ma saan aru, et üks punane joon Saksamaa jaoks on ikkagi see, et rünnakud ei jõuaks Venemaa territooriumile. Kas see on nii ja miks? Ma saan aru, et sõjaväelaste jutu järgi on see teatud juhtudel vajalik?

Kõige olulisem punane joon on, et NATO riikide sõdurid ei võitleks Ukraina territooriumil Venemaa vastu. See tähendaks sõda NATO ja Venemaa vahel ja kõik NATO-s tahavad seda ära hoida. See on ka väga oluline teema Tauruste küsimuses, sest Tauruseid ei ole nii lihtne käsitseda. On vaja väga suurte oskustega operaatoreid koha peal, on vaja satelliidiandmeid vastase sõjaliste sihtmärkide sihtimiseks, meie jaoks on oluline olla kindel, et ukrainlased suudavad neid ise käsitseda ilma NATO sõdurite kaasamiseta, see on kõige keerulisem küsimus, mis tuleb lahendada. Küsimus ei ole nii palju territooriumis, seal me saame kasutada tehnilisi piiranguid või poliitilisi kokkuleppeid. Leopardi tankide kohta on meil poliitiline kokkulepe ja Ukraina valitsus on siiani olnud väga usaldusväärne ja on neist kohustustest kinni pidanud ja pole mingit põhjust arvata, et nad seda Tauruste puhul ei teeks. See puudutab rohkem neid teisi tehnilisi küsimusi.

Miks on nii oluline lääneriikidele, et need relvad ei tabaks Venemaa territooriumi, kuigi see on vahel vajalik?

Ukraina kaitsevägi võib seda nii näha. Meie jaoks on see oluline, sest me tahame aidata Ukrainal kaitsta oma territooriumi ja lüüa Vene vallutajad välja Ukrainast, sealhulgas Krimmist. Sellepärast on need relvad mõeldud Ukraina territooriumil kasutamiseks.

Kas te arutate siin ka selle üle, kuidas see sõda peaks lõppema?

Seda on liiga vara öelda, sest Venemaa poolel puudub poliitiline tahe alustada tõsiseltvõetavaid rahuläbirääkimisi. Me peame aitama Ukrainal jätkata oma territooriumi kaitsmist. Alles siis, kui Ukraina on piisavalt tugev, et sundida Putinit läbirääkimistele, näeme, kuidas need saavad lõppeda. See on Ukraina otsustada. Praegu peame me aga aitama Ukrainal tugevaks saada ja saada tugevaks sõjaliselt, sest see on tõsiste läbirääkimiste eeldus.