Stoltenberg kutsus Saksamaad üles kaitsekulutusi suurendama

Saksa meediale antud intervjuus tõdes Stoltenberg, et külma sõja ajal olid kaitsekulutused kolm kuni neli protsenti sisemajanduse kogutoodangust ja rõhutas, et nii tuleb uuesti teha.

Saksamaa kantsler Olaf Scholz lubas Venemaa Ukrainale täiemahulise kallaletungi alguses, et Saksamaa suurendab kaitsekulutusi. Suvel kinnitas ta Bundestagile uuesti, et järgmisel aastal tõusevad kaitsekulud pärast aastakümneid esimest korda kahe protsendini, vähemalt juhul, kui praegune eelarve ja sisemajanduse kogutoodangu prognoosid osutuvad õigeks.

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius ütles samuti hiljuti ERR-ile antud intervjuus, et Saksamaa plaanib kaitsekulutusi tõsta juba järgmisel aastal kahe protsendini. Pistoriuse sõnul kasutatakse selleks riigi kaitseväe kaasajastamiseks 2022. aastal loodud 100 miljardi euro suurust erifondi ning kaitseministeeriumi algset eelarvet.

"Me täidame selle sihi järgmisest aastast alates ja ma arvan, et me isegi tõstame seda järgmistel aastatel, kuid veel on pikk tee minna," sõnas Pistorius.