Odavad Hiina elektriautod tekitavad Pariisis meelehärmi

Prantsusmaa muretseb, et odavad Hiina elektriautod tungivad Euroopa turule ning Pariis survestab nüüd üha rohkem Euroopa Komisjoni, et Euroopa Liit (EL) hakkaks uurima Hiinas toodetud elektriautode importi. Berliin ja Brüssel aga ei toeta Pariisi, kuna kardavad Pekingi kättemaksu.

Prantsusmaa tahab, et Brüssel uuriks, kas Hiina tootjad kasutavad elektriautode müümisel Euroopa Liitu dumpingut ehk kauba müümist alla õiglase hinna. Prantsusmaa tahab nii kaitsta oma turgu ja see võimaldaks EL-il kehtestada täiendavaid makse Hiina sõidukitele, vahendas Politico.

Berliin ei toeta sellist uurimist, kuna Hiina turul tegutsevad suured Saksamaa autofirmad. Saksamaa tahab EL-i ja Hiina vahelist kaubandussõda vältida, kuna riik võib selle käigus kaotada palju raha.

Euroopa Komisjoni president von der Leyen peab 13. septembril 2023 kõne olukorrast Euroopa Liidus. Pariis avaldab nüüd von der Leyenile survet, et ta oma kõnes mainiks uurimist.

Pariis toetab protektsionistlikke poliitikaid, Euroopa Liidu siseturuvolinik ja prantslane Thierry Breton hoiatas eelmisel nädalal, et Hiina tootjad hakkavad rohkem eksportima elektriautosid. Berliin ja Brüssel aga on Prantsusmaa hoiaku suhtes üha kriitilisemad.

Müncheni autonäitusel ütlesid tööstuse tippjuhid, et ei toeta tariifide kehtestamist. USA ja Euroopa autofirmadel on Hiinas suured tehased.

Konsultatsioonifirma S&P Global Mobility analüütik Martin Benecke ütles, et Hiina ja Saksa autotootjad sõltuvad üksteisest. "Prantslastel nii suuri probleeme pole, kuna nad pole Hiinas nii aktiivsed. Kuid Saksa autotootjad, nad teevad kõik, et vältida kaubanduslike barjääride kehtestamist," ütles Benecke.

Hiina on maailma suurim turg elektriautodele ning riigis on viimase 15 aasta jooksul rajatud ulatuslik elektriautode tööstus. Hiinlaste käes on suur osa maailma elektriautode akude tarneahelast. Hiinas on ka tööjõukulud madalamad kui Euroopas.

Hiina tootjad nagu BYD, Great Wall ja MG trügivad nüüd juba Euroopa turule ning see ohustab Euroopa autootjaid.