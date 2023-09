Metaprint jättis tähtajaks erikomisjoni küsimustele vastamata

29. augustil soovis erikomisjon Metaprindi esindajale küsimusi esitada, kuid kuna ettevõte kohale tulla ei soovinud, edastas need kirjalikult.

Muu hulgas küsis komisjon, kuidas on Metaprint pärast 24. veebruari 2022 oma äritegevust muutnud, milliseid samme on nad teinud Venemaalt väljumiseks, kellega on nad konsulteerinud oma Venemaa äritegevuse vastavuse osas sanktsioonidega, kust pärines Metaprindi raha Venemaale tehase rajamiseks ja kas ettevõte on toetanud mõnd erakonda või poliitilist jõudu.

Lisaks palus korruptsioonivastane komisjon, et Metaprint esitaks andmed Vene piiri ületuste kohta nii koormaga kui ilma alates tänavuse aasta märtsist.

Vastamiseks andis komisjon ettevõttele aega kuni 11. septembrini, kuid 12. septembri pärastlõunaks ei olnud Metaprintilt vastuseid saabunud.

Komisjoni liige Tõnis Mölder (Keskerakond) ütles ERR-ile, et tema andmetel ei ole Metaprint mingit ajapikendust palunud.

"Olen aru saanud, et nende arvates ei ole neil midagi täiendavat selles loos lisada või vastust või sõnumeid anda avalikkusele," sõnas ta.

Edasise kohta märkis Mölder, et komisjon arutab oma võimalusi ja Keskerakonna ettepanek on teema uurimiseks moodustada riigikogus uurimiskomisjon. See aga eeldab poliitilist tahet.

"Meie eeldus kõike seda tehes on see, et nii peaminister kui temaga seotud inimesed neis ettevõtetes tahaksid anda avalikkusele selgeid ja läbipaistvaid vastuseid. Kuna seda pole tehtud, jääb kahtlemata õhku vastuseta küsimusi ja see tekitab ühiskonnas kõhklusi," sõnas Mölder.