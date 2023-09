Kallinev toornafta tõstab peatselt kütusehinda

Brenti toornafta hind on ületanud maailmaturul tänaseks taas 90 dollari piiri barreli eest. Viimati oli hind nii kõrge eelmise aasta novembris, mistõttu on oodata mootorikütuse hinnatõusu ka meie tanklates.

"Diisli osas on jätkuvalt sügisel oodata hinnatõusu, sest tuleb ka kütteperiood. Euroopa kütab palju diisliga jätkuvalt gaasi asendusena, ehk et bensiini puhul mitte niipalju. Ja hinnatasemed see sügisel jäävad võivad sinna 1,8-1,9 euroni liitrist diisli puhul. Bensiin on reeglina tsipa kallim, et ta võib jääda sinna maksimum 1,9-2 euro vahele," rääkis Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.

Ka Circle K müügidirektori Raimo Vahtriku sõnul on hinnasurve just diislikütuse aga ka kütteõlide hinnatõusuks. "Tõenäoliselt kaheeuroseid hindu, ma loodan, et me ei näe, aga selline 10-sendilline hinnatõus võib siin terendada. Kui tänast turgu vaadata, siis see hinnatõus on juba alanud," ütles ta.

"Siin taga on Saudi Araabia otsus pikendada oma tootmiskärpeid, mis varasemalt kehtisid septembri lõpuni. Nüüd on välja öelnud, et neid huvitab nafta hind vahemikus 90 kuni 100 dollarit barreli kohta ja nad pikendasid oma tootmiskärbet aasta lõpuni," sõnas Vahtrik.

Toodangu vähenemine tõstab üleilmselt nafta hinda. Saudi Araabia juhib OPEC+ naftakartelli, kuhu kuulub ka Venemaa. Viimane on samuti teatanud tootmise kärpimisest.

"Sellist 80 kuni 100 dollari vahemikku oleme tegelikult oodanud terve aasta. See ongi selline poliitiline näitaja, seal on taga OPEC ja OPEC+, kes ikkagi väga tahavad kontrollida nafta hinda," rääkis Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Tulevikutehingud näitavad, et barrel toornaftat maksab kuni 100 dollarit ka järgmisel aastal.

"Järgmisel aastal nähakse siiski alla 90 dollari hinda ja sealt edasi võib-olla isegi alla 80 dollari hinda. Aga futuurid on ülimalt halvad prognoosijad, pigem on tegemist sellise kindlustuse ostmisega, et mis hinnaga sa saad garanteerida endale selle nafta mingi aja pärast, mitte et see nafta hind tegelikkuses sel hetkel nii palju maksab. Nii et sinna vahemikku 70-100 või 80-100 on ta kindlasti jäämas," sõnas Uusküla.