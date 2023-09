Reostunud vee probleem Saaremaal on seni arvatust laiem

Bakterioloogiline reostus tuvastati keskkonnauuringute keskuse võetud veeproovidest sealsete erakinnistute kaevudest.

Kui Kuressaare joogivesi on kloori lisamisega muudetud tervisele ohutuks, siis reostunud erapuurkaevude vett ei soovita terviseamet keetmata juua.

"Need näidud, mis seal on, on pigem marginaalsed. Küll nad viitavad ikkagi reostusele. Ja nad viitavad pigem sellele, et see reostus on võinud sattuda põhjavette pinnaveest. Tegemist ei ole kusagilt põllumajandusest või reoveest tulnud reostusega. Selle nädala sees me veel natuke laiendame seda haaret ja võtame ka väljaspool Tõlli-Ansi veehaaret proove, et saada aimu sellest võimalikust mikrobioloogilisest reostusest ka kaugemal," rääkis keskkonnaameti Saaremaa büroo juht Jaak Haamer.