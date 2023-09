Narva piiripunktis möödus sissesõidukeelu esimene päev rahulikult

Maksu- ja tolliameti andmeil saabus tavaliselt ühe kuu jooksul Eestisse umbes 400 Vene registrimärgiga transpordivahendit, mis alates kolmapäevast enam piiri ületada ei tohi.

Arvatavasti levis info keelust üsna kiiresti, sest piiriliiklus on väga kasin ja piirile saabuvad Venemaalt vaid Euroopa Liidu numbrimärgiga sõidukid.

"Tegelikult on möödunud väga rahulikult. Narvas, Luhamaal ja Koidulas pole, praegu on kell kolm, pole mitte ühtegi tagasisaadetud transpordivahendit olnud. Tänase päeva jooksul oleme vähemalt 17 autojuhti hoiatanud, et enam siseneda nad oma transpordivahendiga, mis on Venemaa registris, ei saa. Suhtuvad mõistvalt, võtavad teadmiseks ja lahkuvad Euroopa Liidu territooriumilt," MTA välispiiri valdkonnajuht Ants Kutti.

Vene numbrimärgiga autosid võibki märgata Eestist lahkuvate sõidukite järjekorras. Autoomanikele tuli keeld halva uudisena.

"See on halb, me ju elame siin. Praegu viin auto Eestist välja, kuna homme nad kavatsevad kuuldavasti autode konfiskeerimist arutada. Jätame auto Venemaale, hakkame siin uut ostma ning üle piiri jalgsi käima. See on lihtsalt järjekordne ebamugavus," ütles Narva-Jõesuu elanik Maksim.

Sisenemiskeeld Vene numbrimärkidega transpordivahenditele pole siiski täielik, erand on tehtud suurematele reisibussidele, mootorratastele ja diplomaatilistele sõidukitele.