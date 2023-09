Haridusminister võttis kärbeteks raha riigikoolide remondifondist

Haridusministeeriumi haldusalast leiti kärbeteks viis miljonit eurot ning sellest 3,4 miljonit võetakse riigikoolide remondifondist, ütles Kallas ERR-ile.

"Jätame teatud remondid ära ja kannatame amortiseerunumat taristut," ütles ta.

Riigi käes on 70 kooli, 20 neist on riigigümnaasiumid, ülejäänud on kutsekoolid ja erivajadustega laste koolid.

Haridusministeerium otsib kärpeid olukorras, kus tegelikult on raha juurde vaja nii eestikeelsele õppele üleminekuks kui ka õpetajate palgatõusuks, märkis Kallas.

Eestikeelsele õppele minekuks on järgmisel aastal puudu 27 miljonit eurot. Kallase sõnul pole sellist kärbet haridusvaldkonnas võimalik teha.

"Ma ei tunne, et mina peaks vastutama 27 miljoni eest, see tegevuskava on vastu võetud eelmise valitsuse poolt. See raha on tegelikult valitsuse otsuse taga," lausus Kallas.

Õpetajate palgatõusuks on planeeritud kaks protsenti, kuid Kallase hinnangul on seda selgelt vähe. "Riigi keskmine palk tõuseb rohkem, mille tõttu õpetajate keskmise palga suhtarv riigi keskmisesse palka tegelikult langeb. Me peame tegema ka alampalga tõusu," lausus Kallas.