Haridustöötajate liit pöördub palgavaidluse tõttu riikliku lepitaja poole

Haridustöötajate liit teatas oma pressiteates, et EHL taotles 2024. aastaks õpetaja töötasu alammäära tõusuks 11 protsenti, haridus-ja teadusminister esitas valitusele tõusuks kaheksa protsenti, aga riigieelarve läbirääkimistel lepiti kokku kõigest 1,77 protsendi suuruseks alammäära tõusuks, mis tähendab rahaliselt 31 euro suurust brutopalga kasvu.

Ilmselgelt ei ole see õpetajaid rahuldav tulemus, eriti arvestades prognoositud riigi keskmist palgatõusu ja kestvat inflatsiooni. Palga alammäära protsent mõjutab ka alushariduse ehk lasteaia õpetajate palkasid. Seetõttu kohtub EHL-i esindus kolmapäeval ka Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse ja Eesti Lasteaednike Liiduga, teatas EHL-i pressiesindaja.

Pärast riikliku lepitaja Meelis Virkebauga kohtumist ja talle avalduse üleandmist kolmapäeval on lepitajal aega viis päeva selle läbivaatamiseks, millele järgneb osapoolte kokku kutsumine läbirääkimisteks.

EHL-i esimees Reemo Voltri väljendas siiski optimismi, et valitsus tuleb õpetajatele senisest enam vastu ning nõustub soovitud palgatõusuga. "Kui see ei õnnestu, siis peame streikima hakkama," ütles Voltri. EHL loodab, et valitsus saab enne streiki aru probleemi tõsidusest, kuna kogu Eesti edukuse vundament laotakse ühiskonnas õpetajate poolt. Seega väärikas töötasu ja toetavad töötingimused õpetajatele on võtmetähtsusega Eesti edukuse tagamisel, öeldakse EHL-i pressiteates.

EHL toob ka esile, et MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud ja Norstat Eesti ASi korraldatud küsitluse järgi toetas 63 protsenti õpetajate võimalikku streiki ning 92 protsenti vastanutest avaldas arvamust, et õpetajad peaksid saama samaväärset või kõrgemat palka võrreldes teiste kõrgharidusega spetsialistidega.

Eesti Haridustöötajate Liit on Eesti suurim õpetajate ning teiste haridusala töötajate esindusorganisatsioon ja ametiühing. EHL osaleb haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste vaheliste kokkulepete sõlmimises ning töötasu, töötingimuste jt küsimuste lahendamisel. EHL esindab õpetajaid töötasu alastel läbirääkimistel Eesti valitsusega.