Läänemets: pikas vaates Eesti vara- ja rikaste maksudest ei pääse

Läänemetsa sõnul riigieelarve puudujäägi vähendamises veel kokkulepet ei ole.

"Praegu võtame lahti jupi kaupa kõik võimalikud utoopilised ja vähem utoopilised versioonid, kuidas seda olukorda lahendada ja lõpuks hakkab siis tekkima mingisugune tunnetus. Ma julgen hinnata, et homme õhtuni võib sellega vabalt aega minna," ütles ta.

Läänemets rääkis, et kuna aastaid on riigieelarve kulusid suurendatud, kuid tulude poolt pole tõstetud, siis on tulevikus tõenäoliselt vaja täiendavaid maksumuudatusi.

"Pikaajaliselt kindlasti. Ma arvan varamaksud, jõukate, rikaste inimeste või ettevõtete maksud – Eesti sellest ei pääse. See, mis mujal maailmas on, see kõik tuleb. Astmeline tulumaks varsti tundub siin laua taga olevat ainukene lahendus," ütles Läänemets, kelle sõnul peale sotsiaaldemokraatide keegi astmelisest tulumaksust siiski ei räägi.

"Aga kui räägime maksudest, siis kas keegi tahab mingeid uusi makse tegema hakata? Ma ütlen, et lõpuks on ju makse võimalik võtta sealt, kus raha on ja seda on neil, kellel on suuremad tulud. Me räägime väga rikastest inimestest, väga suurtest ettevõtetest, samamoodi räägime pankadest, kes on saanud hiigelintressitulusid ootamatult. Need on need kohad. Ei saa ju võtta raha sealt, kus seda ei ole," rääkis Läänemets.