Jevgrafovi hinnangul nappis punaväelaste tänavanimede ümbernimetamisel diskussiooni

Narva võimupöörde üks juhte, Keskerakonna liige Aleksei Jevgrafov kinnitas küll usutluses ERR-ile, et linnapea Katri Raigi peatse tagandamise ajendiks ei saanud punaväelaste nime kandnud tänavate ümbernimetamine, kuid rõhutas samas, et teemat ei arutatud piisavalt.

Narva volikogus moodustati esmaspäeval Jevgrafovi juhitud Keskerakonna fraktsiooni Narva Heaks ning fraktsiooni Kesk baasil fraktsioon Narva, millel on volikogus enamus ning mis andis sisse ka umbusalduse Raigi vastu. Umbusaldushääletus peaks toimuma juba laupäeval. Uue fraktsiooni esimees on Jevgrafov, tema asetäitjad Aleksander Jefimov ja Jekaterina Platonova.

Jevgrafov andis kolmapäeval ERR-i venekeelsete uudiste toimetusele intervjuu, millest osa ERR-i eestikeelne uudisteportaal siinkohal avaldab.

Meedias nimetasite tänavate ümbernimetamist komistuskiviks, täpsemalt, et Katri Raik ei pidanud justkui saadikutega nõu ja tegi otsuse (tänavanimede väljavahetamisest - toim.) ise. Tänavate ümbernimetamine on aga teada juba ammu ja see on siseministeeriumi otsus. Mille üle oleks pidanud Katri Raik teiega nõu pidama?

See pole päris tõsi. Linnavolikogu liikmed otsustasid neid tänavaid mitte ümber nimetada. Ministri otsus jõustus 1. septembril, pärast linnavolikogu otsuse vastuvõtmist. Tekkinud on arusaamatu juriidiline vahejuhtum: jõus on linnavolikogu otsus, mida saab 30 päeva jooksul ainult kohtus vaidlustada ja samas ministri korraldus. Meie otsust ei ole keegi vaidlustanud.

Seetõttu valmistame sel nädalal ette pöördumist õiguskantsleri poole, et saada aru, kuidas need kaks õigusakti [samaaegselt] toimida saavad.

Kui teie ja mina räägime Katri Raigi umbusaldamisest, siis me ei räägi tänavatest. Me räägime sellest, et linnakogu ja linnavalitsuse töö peaks toimuma teistsugustel alustel. Linnavolikogu on seadusandlik organ. Linnavalitsus on täitevvõim. Kui linnapea tegutseb jätkuvalt vastupidiselt saadikute tehtud otsustele, siis paraku meil lihtsalt ei ole sellise linnapeaga ühist teed. Linnavolinike ja linnavalitsuse vahel peab olema usalduslik suhe. Praegu sellist pole.

Kuidas peaks Katri Raik käituma? Kas ta peab minema vastuollu ministri otsusega?

Kõige vähem, mis ta oleks võinud teha – ta ei oleks pidanud kiirustama. Oleks tulnud arutada, milliseid samme astuda. Näiteks pöörduda õiguskantsleri poole.

See poleks esimene kord. Kahjuks on selliseid lugusid kahe aasta jooksul olnud palju. Ja kui kolm nädalat tagasi ütlesime, et proovime kokkuleppele jõuda, siis rääkisime ka nendest asjadest. Ei peaks olema nii, et linnapea on omaette ja saadikud omaette. See näitab, et linnajuhtimises on ebaterve õhkkond.

Miks on linnavolikogu saadikud endiselt tänavate ümbernimetamise vastu?

Volinikud ei ole selle vastu. Nelja tänava suhtes on otsus tehtud. Esimesena otsustati Daumani ja Tiimani tänavad ümber nimetada ning saadikud nõustusid sellega, sest neil oli selge arusaam, et ajaloo kontekstis on see õige.

Nüüd räägime tänavatest, mis on nimetatud Natsi-Saksamaa vastu võidelnud sõdurite järgi. See on kurjus, mida on tunnistanud kogu maailm.

Me ei ütle, et Eestit ei okupeeritud. Toimus ebaseaduslik okupeerimine ja annekteerimine. Me räägime sellest, et need poisid, kes siin hukkusid, võitlesid Natsi-Saksamaa vastu. Nad jäid siia, maeti siia.

Nendele tänavatele anti nimi okupatsiooni ajal. Ehk on aeg nõukogude minevik seljataha jätta?

Me võime mineviku seljataha jätta, aga kes me siis tulevikus oleme? Kui me nii kergesti loobume asjadest, millest me aru saame ja nõustume teise vaatenurgaga lihtsalt sellepärast, et keegi seda nii tahab, siis see ei ole minu arvates päris õige. Arutelu peab olema. Aga seda ei olnud ei aasta tagasi ega olnud ka praegu. See on jõuga tehtud otsus, mis surutakse kohalikele elanikele peale.

Kas te ei arva, et nõukogude pärandi hoidmine tõmbab Narvat tagasi, mitte ei vii edasi?

Mul on väga kurb, et kõik just sellele teemale keskenduvad. Saan aru, et see on mugav ja müüb hästi. Aga ma arvan, et see küsimus ei ole praegu Narva päevakorras esimene.

Me ütlesime oma arvamuse välja ja pöörasime uue lehekülge. Praegu on palju muid küsimusi: Narvas tuleb küttekriis, sest kütte hind tõuseb 84 protsenti, on teadmata, mis tööturul toimub, toiduainete hinnad tõusevad kiiresti. Ma oletan, et inimesed hakkavad sel talvel raskelt kannatama. Selle peale tuleb mõelda.

Ja ometi oli tänavate ümbernimetamine viimane piisk karikasse, mis otsustas Katri Raigi umbusaldamise?

Tänavate ümbernimetamise otsus ei ole kuidagi seotud Katri Raigi umbusaldamisega. Umbusaldamisest rääkides meenutame kõike neid kahte aastat, mil Raik oli Narva linnapea, ja räägime sellest, et tema tehtud otsused ei vasta meie arusaamale, mis linnas toimuma peaks.

Seoses sellega, et side linnavalitsuse ja linnavolikogu vahel on täielikult hävinud, ei ole Katri Raiki ja meie ühine töö võimalik. See tähendab ummikut linna arengus, sest kaks võimuharu lihtsalt ei kuula teineteist.