Narva volikogu umbusaldas Katri Raiki

Nimelisel hääletusel toetas umbusaldusavaldust volikogu 31 liikmest 19, istungilt puudus neli saadikut.

Umbusalduse algatanud fraktsiooni Narva esimehe Aleksei Jevgrafovi sõnul oli selle põhjuseks Raigi suutmatus luua sisulist koostööd linnavalitsuse ja linnavolikogu vahel, samuti linnapea ebakompetentsus mitmes küsimuses, vahendas Keskerakonna pressiteenistus vahetult hääletuse järel saadetud teates.

"Kahjuks ei ole Katri Raik suutnud korraldada tõhusat koostööd seadusandliku ja täidesaatva linnavõimu vahel. Linnavalitsusest tulevad dokumendid linnavolikokku menetlemiseks sageli väga hilja. Lisaks on olnud arvukalt juhtumeid, kus linnavolikogu komisjonid olid sunnitud projektid läbivaatamiseks tagasi saatma või linnavalitsus ise kutsus need tagasi, tunnistades sellega oma töö ebarahuldavust. Jõudsime olukorda, kus linnasüsteemi töös valitseb täielik kaos," ütles Jevgrafov.

Tema väitel on linnapea ja tema meeskonna ebaprofessionaalse tegevuse tõttu viibinud linna jaoks oluliste projektide elluviimine. "See tõi kaasa tööde kallinemise ja linna võlakoormuse kasvu, mis on kolme aastaga suurenenud 1,7 korda. Laenu tasutakse maksumaksja raha eest, mis tähendab, et Narva elanikud peavad maksma linnapea eksimuste eest," selgitas Jevgrafov.

Jevgrafov rõhutas, et linnavalitsuse tööstiili ja -meetodeid on vaja muuta Narva elanike huvides. Kes saab uueks linnapeaks, selgub lähiajal.

Volikogu sama otsusega määrati linnapea kohusetäitjaks kuni uue linnapea valimiseni praeguse linnavalitsuse liige Jelena Golubeva.

Raik loetles enne hääletamist peetud kõnes üles linnas toimunud positiivsed muutused, kuid tunnistas ka, et on oma töös pidanud kokku puutuma reetmisega. Tema sõnul on see siiski teinud teda ainult tugevamaks nii inimese kui poliitikuna. Raik avaldas lootust, et võimupöördega ei pööra Narva ennast seljaga muu Eesti poole.

Narva volikogus moodustati esmaspäeval Keskerakonna riigikogu liikme Jevgrafovi juhitud Keskerakonna fraktsiooni Narva Heaks ning fraktsiooni Kesk baasil fraktsioon Narva, millel on volikogus enamus ning mis andis sisse ka umbusalduse Raigi vastu.

Umbusaldusavalduse algatusele andis volikogu 31 liikmest oma allkirja 18 saadikut.