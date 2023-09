Narvas algas punaarmeelaste nimega tänavasiltide vahetus

Regionaalminister Madis Kallase määrusega on viiel Narva tänaval alates 1. septembrist uus nimi, mis ei ole vastuolus Eesti ajaloo ja kultuurilooga. Nõnda muutus Grafovi tänav Madise tänavaks ja Bastrakovi tänav kannab nüüd Masina nime.

Augustis hääletas Narva volikogu punaarmeelaste tänavanimede muutmise vastu, kuid sellele vaatamata alustas linnavalitus siltide vahetust.

"Minister Madis Kallas on võtnud vastu vastava määruse ja selle määruse saatetekstis on sulaselgelt kirjas, et nende tänavasiltide vahetamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Meil on ka omavahel kokku lepitud, kuidas me arveldame. Riik maksab, ma arvan, et kuskil 7000 eurot kinni. Nii et järg jõudis lihtsalt nii kaugele, et tuligi hakata otsast vahetama. Kui te küsite tõesti minu käest, kas see on normaalne, et volikogu on ühte meelt ja linnavalitsus on teist meelt, siis see normaalne ei ole. Aga see lihtsalt on nii," rääkis Narva linnapea Katri Raik.