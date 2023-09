Saksa firmad viivad struktuursete probleemide tõttu tootmist välismaale

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Saksamaa tööstusel on struktuursed probleemid, ettevõtjad muretsevad, et ei suuda varsti enam Ameerika ja Hiina tootjatega konkureerida. Pessimistlikud Saksa ettevõtted laiendavad nüüd tootmistegevust välismaal.

Saksamaa on ainus suur tööstusriik maailmas, mille majandus kahaneb. Saksamaast võib saada "Euroopa haige mees".

Saksamaa tööstustoodang langes juulis 2,1 protsenti. Alates 2018. aasta algusest on tööstustoodang vähenenud ligi 12 protsenti. Mõnes sektoris on see langus olnud isegi ligi 20 protsenti.

"See on tsükliline langus, lisaks sellele on veel struktuursed probleemid. See on meid toonud tänase sünge olukorrani," ütles Müncheni Ifo-instituudi president Clemens Fuest.

Masinaseadmeid tootev firma Heller on Edela-Saksamaal tegutsenud umbes 130 aastat. Firma juht Klaus Winkler on kaotamas usku oma riigi konkurentsivõimesse.

Berliin pole teinud piisavalt investeeringuid Saksa taristusse, haridusse. Energiakulud lähevad aga üha suuremaks. Lisaks kõrgele maksukoormusele seisab Winkleri ettevõte silmitsi veel teiste probleemidega. OECD riikide võrdluses veedavad kõige vähem tunde tööl sakslased.

"Keegi ei tööta vähem kui sakslased," kurtis Winkler.

Winkler ütles Financial Timesile, et Heller plaanib Saksamaal oma jalajälge vähendada ning suurendab oma kohalolekut Aasias ja USA-s. Firma plaanib oma tegevust laiendada ka Suurbritannias, kuna seal on tööjõud odavam.

Olulise osa Saksamaa majandusest moodustavad suured tööstusettevõtted. Kuid tähtsad on ka keskmise suurusega ettevõtted (Mittelstand). Sarnaselt Hellerile muretsevad ka teised keskmise suurusega ettevõtted riigi tuleviku pärast.

"Ma ei taha Saksamaast halvasti rääkida, kuid tundub, et siin on kõik veidi väsinud," ütles Soltaus tegutseva valukoja juht Gert Röder.

Röder ütles, et investeerib nüüd üha rohkem oma Tšehhi Vabariigis olevasse tehasesse. Tšehhi jätkab tuumaenergia kasutamist ja energiale kulub seal vähem raha.

Mõned Saksa poliitikud tahavad nüüd, et Berliin hakkaks Saksa tööstuse elektrihindasid subsideerima. Valitsus on seadnud prioriteediks sellised tööstusharud nagu pooljuhid, mis on saanud juba miljardite eurode ulatuses toetusi ning maksusoodustusi. Traditsioonilised tööstusharud, nagu keemiasektor, muretsevad aga üha rohkem kõrgete energiakulude pärast. BASF teatas, et firma teise kvartali kasum langes 60 protsenti.

"Ettevõtted ei mõista, miks Saksamaa toetab mõnda sektorit, kuid teisi ei toeta," ütles Fuest.

Maailma suurim keemiafirma BASF rajab nüüd Hiinasse 10 miljardit eurot maksva tehase.

Energiakontserni RWE juht Markus Krebber ütles, et riigil seisab ees palju väljakutseid ja nendega tuleb tegeleda. Krebber siiski ei jaga üldist negatiivset hoiakut. Tema sõnul peab valitsus läbi viima reformid, mis toetavad pikaajalist kasvu.

"Tuleb rääkida maksusüsteemist, bürokraatiast. Peame liikuma digitaliseerimise poole, tooma riiki kvalifitseeritud töötajaid ja parandama oma haridussüsteemi," ütles Krebber.

Ka Fuest leiab, et paljud Saksamaa probleemid on lahendatavad . "Nii, et läheme edasi ja teeme selle ära," leidis Fuest.