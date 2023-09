Enefit-Green laenas Sopi-Tootsi tuulepargi ehitamiseks 180 miljonit eurot

Neljapäeval sõlmitud laenulepingu tähtaeg on 12 aastat. Intressi osapooled ei avaldanud.

Enefit Green investeerib Sopi-Tootsi tuuleparki 305 miljonit eurot ja lisaks veel 45 miljonit eurot lähedalasuvasse päikeseparki.

Varem on ettevõte laenu võtnud SEB-lt.

Baltimaade suurim tuulepark peaks valmima järgmise aasta lõpus.

"Valmis saab järgmisel aastal. On esimesed katsetused ja välja oleme öelnud, et opereeriv peaks olema 2025. aasta esimeses kvartalis," ütles Enefit Greeni finantsjuht Veiko Räim.

"Me oleme rääkinud sellest nii, et 40 protsenti kodumajapidamiste tarbimisest võiks olla tulevikus Sopi-Tootsi tuulepargiga kaetud. See on ikkagi olulise mõjuga meie elektrisüsteemile," lisas ta.