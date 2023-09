Kallas: peame eelarve osas midagi väga kapitaalset ette võtma

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles reede hommikul järgmise aasta riigieelarve arutelude jätkudes, et valitsuse liikmed arutavad Vihula mõisas nii uusi makse kui ka kärpe-eesmärkide vähendamist. Rasked otsused on aga peaministri sõnul vältimatud.

Vastates küsimusele, kas on oodata veel uusi makse, ütles Kallas, et praegu ei saa veel midagi öelda, aga õhtuks peavad saama otsused tehtud. "Kas me seda suudame? Proovime," ütles Kallas ERR-ile.

Kallase hinnangul on läbirääkimised ja ka eelarve seis ülikeeruline. "Seetõttu me peame midagi väga kapitaalset ette võtma," sõnas Kallas.

Samas kapitaalset kärbet Kallas ette ei kujuta. "Me tegimegi eile õhtul selliste hullude ideede vooru. Loodetavasti ametnikud nüüd arvutavad neid asju, et kuidas me seda lahendada saame," ütles Kallas.

Peaminister märkis, et makse oleks kõige enam vaja suunata riigikaitsesse. Kallase sõnul on laual isegi pankade maksustamise idee.

"Me tegime need suured otsused ära ja me näeme, et maksukoormus tegelikult on samas kohas ja meil on endiselt need probleemid. Me terve suve oleme otsinud kärpekohti, see ei ole lihtne ja nii suurt tükki sealt kokku kraapida on väga keeruline, nii et me peame jah, valusaid otsuseid tegema," rääkis Kallas.

"Ma ei tunne, et ühiskonna vastuvõtlikkus oleks väga positiivne selles osas, aga meil ei ole tegelikult ka muid võimalusi," lisas ta.

Kallas rääkis, et kõik koalitsiooni osapooled ja ministrid mõistsid olukorda ühtemoodi ja ta ei näinud kellegi silmis hirmu raskete otsuste ees.

Samas märkis Kallas, et välistatud ei ole ka kärpe-eesmärkide vähendamine. "Ükski asi ei ole laualt maas," ütles Kallas.

Ka välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles, et kulusid tuleb kokku tõmmata ja tulusid tõsta. "Vastasel juhul jääb järgmisteks aastateks selline võlg, et me peame võtma sisuliselt kiirlaenu ja maksma veel jõhkramaid intresse. Isegi praeguse prognoosi pealt on lihtsalt pankadele intressimaksed meie võla pealt kuskil üks protsent ja see ei ole okei," rääkis Tsahkna.

Tsahkna sõnul tuleb praeguste Eesti elustandardite jätkumise eest rohkem maksta. "Me ei taha ju näiteks õpetajate palku langetada, sest me peame elus edasi liikuma. Nii, et suure tõenõenäosusega ootavad meid ees hoopis teistsugused otsused, kui eile siia tulles sai arvatud," lausus Tsahkna.