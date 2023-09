EL hoiatas Pekingi kättemaksu eest seoses Hiina elektriautode uurimisega

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et Brüssel asub uurima Hiina riigiabi elektriautodele. EL-i kõrged ametnikud aga hoiatasid, et selline tegevus võib kaasa tuua Pekingi poolsed vastumeetmed.

Euroopa Liidu liikmesriigid muretsevad, et odavad Hiina elektriautod tungivad Euroopa turule. Mõned riigid survestasid seetõttu komisjoni, et Brüssel hakkaks uurima Hiinas toodetud elektriautode importi. EL muretseb, et Hiinas toodetud elektriautosid müüakse kunstlikult madala hinnaga.

Majandusküsimuste volinik Paolo Gentiloni ütles, et EL peab selle probleemiga tõsiselt tegelema, kuid on võimalik, et Peking võib astuda ka vastusamme.

Uurimine võib kaasa tuua kõrgemad tollimaksud Hiina impordile. Selle eesmärk on anda Euroopa autofirmadele aega, et nad suudaksid kohaneda rohelisele energiale üleminekuga. EL leiab, et Peking on majanduslik ja geopoliitiline konkurent, kuid samas on Hiina ka paljude liikmesriikide peamine kaubanduspartner, vahendas Financial Times.

"Oleme kindlad, et kui Hiina teeb vastusamme, siis meil on jõudu, et sellele reageerida. Suurem mure seisneb selles, et mis juhtub siis, kui Hiina peaks võtma sihikule üksikute riikide ärisektorid," ütles üks kõrge EL-i ametnik.

Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis sõidab järgmisel nädalal Pekingisse.

"Me tervitame ülemaailmset konkurentsi, sest see muudab meie ettevõtted tugevamaks. Aga konkurents peab olema aus. Seetõttu on Hiinaga suhtlemine hädavajalik ja ootan põnevusega kohtumist oma Hiina kolleegidega," ütles Dombrovskis.

Hiina süüdistas neljapäeval EL-i protektsionismis. Hiina kaubandusministeerium nimetas uurimist tegevuseks, mis häirib ja moonutab globaalset autotööstust ja tarneahelat.