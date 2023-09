Võrklaev: peame lähiaastatel uue maksutõusuga välja tulema

"Selge on see, et kui me tahame riigieelarvet korda teha ja katta oma tulevikukohustusi, täna meil on kohustused oluliselt suuremad ja maksubaas tegelikult langeb, peame me ühiskonnas kokku leppima ja täiendava maksutõusuga lähiaastatel välja tulema. Aga mis see täpselt on, kuidas see välja näeb, see ongi ühiskondliku debati küsimus," ütles rahandusminister Võrklaev esmaspäeval "Terevisioonis".

Ta lisas, et selle uue maksutõusuga ei ole vaja kiirustada, sest 2024. aastal ei pea seda tegema.

"Küll aga võiks 2024. aasta olla arutelukoht. Me oleme pidanud võtma endale palju uusi vältimatuid kohustusi. Kaitsekuludest me oleme rääkinud ja selleks me tegime kevadel maksutõuse. Meil on vaja keskenduda ka sisejulgeolekule. On vaja keskenduda eestikeelsele haridusele. On vaja keskenduda küberturvalisusele ja IT-süsteemide püstihoidmisele. Need on kulud, mis on meile peale tulnud ja neid on vaja millegagi katta," sõnas Võrklaev.

Ka peaminister Kaja Kallas ütles laupäeval ERR-ile, et suure tuluallikana on üks alternatiiv olemas, kuid ta ei soostunud ütlema, millega tegu.

"Meil on alternatiiv, mida me peame läbi arutama, mida me ei saa kindlasti teha 2024. aastal ja mis nõuab pikemat ettevalmistust. Aga jällegi, ma ei käiks seda praegu välja, sest meil ei ole seda kokkulepet," ütles Kallas.

Valitsusliitu kuuluvad sotsiaaldemokraadid on käinud välja pankade hiigelkasumite erimaksu ja võimalusena on arutatud ka ettevõtete tulumaksu taastamist. Võrklaev neid ei toeta ja leiab, et kui minnakse "hoogtöö korras" ühte sektorit lisamaksustama, siis on sel laiem mõju.