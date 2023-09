Tarkvaraviga tekitas patsientide haiguslugudesse aastate vältel valeandmeid

Eelmise nädala neljapäeval teatas üks perearstikeskus tervise ja heaolu infosüsteemide keskusele (TEHIK), et ühe patsiendi terviseloos on teise inimese andmed. Tehiku juht Margus Arm ütles ERR-ile, et viga märkas patsient ise.

Seejärel ilmnes, et probleem pole ainulaadne – esimest korda tekkis niisugune viga juba 12. veebruaril 2019 ehk neli ja pool aastat tagasi.

"Meile praegu teadaoleva info kohaselt on tegemist 672 inimesega, kelle haiguslool on see viga tekkinud. /.../ Ühe inimese haigusloos on kirjas teise inimese diagnoos ja ravi kokkuvõte," kirjeldas Arm.

Tema sõnul selgitas Medisoft juhtunut sellega, et kui perearst oli tegelenud korraga kahe inimesega ja mõlema haiguslugu oli avatud, tegi ta mõlemas muudatusi.

"Viga tekkis Medisofti Perearst 3 tarkvara poole pealt, kus arst võis õiget infot näha, aga salvestamise hetkel ja kesksesse süsteemi saatmise hetkel see dokument komplekteeriti valesti. Kui arst ise võis seda vaadata, siis see võeti lokaalsest süsteemist, ta võis õigesti näha, aga see, mis kesksesse süsteemi saadeti, selle saatmisel, kokkupanemisel tekkis see viga ja edastati vigased andmed," rääkis Arm.

Ta lisas, et loodetavasti läheb veast mõjutatud haiguslugude arv edasise andmeanalüüsi käigus väiksemaks.

"Me oleme praegusel hetkel sulgemas kõiki neid vigaseid haiguslugusid, et keegi kolmas osapool ei saaks nende pealt valesid otsuseid teha ja lähipäevil peaks vanad katkised haiguslood korda saama," ütles TEHIK-u juht, kelle sõnul pole nii ulatuslikke probleeme tervise infosüsteemis varem ette tulnud.

Sotsiaalministeeriumi andmetel teavitas üks perearstikeskus Medisofti tarkvaraveast juba märtsis, kuid toona ei suutnud ettevõte viga taasluua ega teavitanud sellest ka TEHIK-ut.

Medisofti müügijuht ja andmekaitsespetsialist Mick Hermlin ütles pressiteate vahendusel, et Perearst3 tarkvaras on esinenud kahetsusväärne viga, kuid see avaldus üksikute kokkuvõtete edastamisel tervise infosüsteemi.

Ta märkis, et selles ajavahemikus on tervise infosüsteemi saadetud kokku 42 miljonit haigusjuhu kokkuvõtet ja neist 580 olid mõjutatud sellest tarkvaraveast.

"Tänaseks on viga kõrvaldatud. Viga oli spetsiifiline ja puudutas väheseid haigusjuhtude kokkuvõtteid," lausus ta ja kinnitas, et viga oli tarkvaras ligi viis aastat. "Praeguseks oleme vea põhjuse tuvastanud ja selle parandanud."

Hermlini sõnul saavad korrektsed haigusjuhtude kokkuvõtted perearstikeskuste poolt uuesti edastatud kolmapäeva õhtuks.

Perearst3 tarkvara on kasutusel 55 perearstikeskuses. Kui palju on segaduse tõttu tehtud valesid raviotsuseid, ei ole Margus Armi sõnul veel teada.

"IT-maailmas juhtub intsidente ikka ja jätkuvalt, oluline on nendest kiiresti teada saada ära paranda ja inimesi kiiresti teavitada," tõdes TEHIK-u juht.