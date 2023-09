Aserbaidžaan teatas "terroritõrjeoperatsioonist" Mägi-Karabahhis

"Regioonis algasid kohaliku iseloomuga terroritõrjeoperatsioonid," ütles Aserbaidžaani kaitseministeerium, lisades, et nende käigus kasutatakse "rindel ja sügavuti täppisrelvi".

Aserbaidžaan teatas varem teisipäeval nelja politseiniku ja kahe tsiviilisiku hukkumisest mitmes miiniplahvatuses Mägi-Karabahhis ja süüdistas neis "sabotaažirühmi".

Väljaanne Visegrad24 vahendas, kuidas mõlemad pooled tulistavad teist suurtükkidest ning saadavad vastase suunas kamikaze-droone. "Võimalik, et on alanud järjekordne sõda Armeenia ja Aserbaidžaani vahel," tõdes väljaanne.

BREAKING:



Large scale fighting has just started in Nagorno-Karabakh.



Artillery and suicide drones are in action by both sides.



It's possible that another war between Azerbaijan and Armenia is starting in front of our eyes. pic.twitter.com/xXC0Er8fCj — Visegrád 24 (@visegrad24) September 19, 2023

Aserbaidžaani julgeolekujõud ütlesid, et kaks meest sai surma teisipäeva hommikul Hodžavendi piirkonnas Tagaverdi küla lähistel, lisades, et neli politseinikku sai surma teel sündmuskohale, kui nende sõiduk sattus "ebaseaduslike armeenia relvarühmituste" pandud maamiinile.

Euroopa Liidu eriesindaja Lõuna-Kaukaasias Toivo Klaar kutsus vaenupooli üles relvarahule.

Tragic reports of loss of lives from mine explosions today. However, ongoing military action will only worsen the situation. Urgent need for immediate ceasefire to allow genuine dialogue between Baku and Karabakh Armenians as only way to achieve peaceful coexistence. — Toivo Klaar (@ToivoKlaar) September 19, 2023

"Sisuline dialoog Bakuu ja Karabahhi armeenlaste vahel on ainus tee rahumeelse kooseksisteerimise saavutamiseks," kirjutas Klaar.

Armeenlased: Mägi-Karabahhi linnad on intensiivse tule all

Mägi-Karabahhi linnad on intensiivse tule all, teatasid sealsed armeenlased teisipäeval.

"Praegu on pealinn, Stepanakert, ja teised linnad ja külad intensiivse tule all," ütles Armeenias baseeruv separatistide ühendus sotsiaalmeedias, süüdistades Aserbaidžaani "ulatusliku sõjalise pealetungi" alustamises.

Venemaa teatas teisipäeval, et on Aserbaidžaaniga ühenduses seoses "terroritõrjeoperatsioonidega" Mägi-Karabahhis, ning kutsus kõiki pool austama relvarahu kokkuleppeid.

"Me teame, mida on vaja teha olukorra lahendamiseks, kõige selle elluviimiseks, milles me oleme kokku leppinud," ütles Vene välisministeeriumi kõneisik Maria Zahharova. Tema sõnul tuleb teha tööd olukorra rahustamiseks ja lahendamiseks.