Aserbaidžaan ja Mägi-Karabahhi armeenlased alustasid kõnelusi

Aserbaidžaani relvajõud tegid teisipäeval ja kolmapäeval äkkrünnaku Mägi-Karabahhi armeenlaste üksustele, Bakuu teatel taastasid nad sõjalise operatsiooniga esimest korda mitmekümne aasta jooksul kontrolli piirkonna üle, mida seni olid kontrollinud seal elavad armeenlased.

Karabahhi armeennlased nõustusid kolmapäeval rahuleppega relvad maha panema ja oma väed laiali saatma. Lahingutes sai nende sõnul surma 200 inimest.

Mägi-Karabahhi pealinnas Stepanakertis ehk aseri keeles Xankəndi linnas oli relvarahu jõustumisest hoolimata ka neljapäval kuulda tulistamist.

Ajakirjanike teatel nähti neljapäeva hommikul mustade autode kolonni Bakuust umbes 200 kilomeetrit läänes asuvasse Yevlaxi linna kõnelustele suundumas. Kolonni saatis Vene lipu ja Vene relvajõudude numbrimärgiga auto.

Aserbaidžaani riigimeedia edastas pilte Karabahhi delegatsioonist koos Aserbaidžaani läbirääkijatega laua taga istumas, et lahendada aastakümneid väldanud vaidlused piirkonna üle.

Venemaa saatis rahuvalvajad Mägi-Karabahhi osana 2020. aasta kokkuleppest, millega lõpetati kuuenädalane sõda. President Vladimir Putin on öelnud, et rahuvalvekontingent vahendab kõnelusi.

ÜRO Julgeolekunõukogul on neljapäeval kavas erakorraline istung Mägi-Karabahhi olukorra arutamiseks.

Armeenia väitel viib Aserbaidžaan Mägi-Karabahhis läbi etnilist puhastust

Armeenia hoiatas neljapäeval ÜRO-d, et Aserbaidžaan viib Mägi-Karabahhi üle kontrolli taastamise järel läbi etnilist puhastust ja paneb toime inimsusvastaseid kuritegusid.

Armeenia suursaadik Andranik Hovhannisjan tuletas Genfis ÜRO inimõigusnõukogule meelde, et tema riik on Mägi-Karabahhi ähvardavad etnilise puhastuse eest varemgi hoiatanud, aga nüüd on see käivitunud.

"Mägi-Karabahhi tsiviilelanikud on lõksus ja neil ei ole võimalik evakueeruda, sest Aserbaidžaan blokeerib endiselt ainsat seda Armeeniaga ühendavat pääseteed," ütles ta.

"See ei ole mitte ainult konfliktsituatsioon, see on inimsusvastane kuritegu ja sellisena tuleb seda käsitleda."

Aserbaidžaani esindaja Dilara Abdullajeva rõhutas inimõigusnõukogus, et tema riik oli sunnitud rakendama "kohalikke terrorivastaseid meetmeid", kinnitades, et need olid suunatud ainult "ebaseaduslike sõjaliste formeeringute ja kindlustuste vastu".

Armeenia ja Aserbaidžaan on pidanud pärast Nõukogude Liidu lagunemist Mägi-Karabahhi pärast kaks sõda. Nüüd kardetakse taas põgenikekriisi, sest Karabahhi armeenlased pelgavad, et neid võidakse ametlikult Aserbaidžaai koosseisu kuuluvast Mägi-Karabahhiast lahkuma sundida.