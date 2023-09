Armeenias tulid taas tänavatele tuhanded meeleavaldajad

Meeleavaldajad olid šokeeritud, vihased ja mures pärast seda, kui Aserbaidžaan väitis, et on pärast 24-tunnist sõjalist operatsiooni taastanud kontrolli separatistliku piirkonna üle.

Opositsiooniliidrid nõudsid Armeenia peaministri Nikol Pašinjani tagandamist ja kutsusid meeleavaldajaid üles tõkestama teid nagu eelmisel päeval.

"Meie südamed on murtud. On võimalik avada humanitaarkoridor, aidata inimesi ja vähemalt lapsi evakueerida. See on võimalik," ütles 26-aastane hambaarst Victoria.

"Me palume oma valitsusel oma rahvast aidata," ütles naine Mägi-Karabahhi lippu hoides.

Meeleavaldajad süüdistasid Pašinjani, kes keeldus saatmast oma armeed separatiste aitama.

Armeenia opositsioon teatas varem päeval ulatuslike kodanikuallumatuse protestide alustamisest sundimaks peaminister Pašinjani tagasi astuma.

"Me alustame massilisi kodanikuallumatuse proteste, millega võivad ühineda ka teiste piirkondade elanikud. Asi tuleb lahendada," ütles opositsiooni kaasesimees ja endine peaminister Vazgen Manukjan Jerevani kesklinnas asuval Vabariigi väljakul.

Pašinjan ütles neljapäeval omakorda, et korrakaitsejõud reageerivad opositsiooni protestidele kiiresti ja kindlalt.

"Reageering saab olema kindel ja kiire. Nad tahavad näha verevalamist tänavatel. Me tegutseme kindlalt, kuid seaduse piirides. Me armastame oma kaasmaalasi, isegi neid, kes on meie vastu," ütles valitsusjuht videopöördumises.

Pašinjan kutsus Armeenia elanikke üles jääma rahulikuks ja seaduse piiridesse.

"Vastasel juhul rakendatakse proportsionaalseid ja karme vastumeetmeid. Kõik pädevad agentuurid on saanud minult juhtnöörid," hoiatas peaminister.

Opositsioon on korraldanud alates teisipäevast meeleavaldusi, kus nõutakse Pašinjani tagasiastumist.

Armeenia ja Aserbaidžaan loopisid Julgeolekunõukogus süüdistusi

Armeenia ja Aserbaidžaan loopisid neljapäeval ÜRO Julgeolekunõukogus süüdistusi pärast Bakuu kiiret sõjalist võitu Mägi-Karabahhis.

Lääneriigid nõudsid Prantsusmaa eestvedamisel samal ajal Mägi-Karabahhi elanikele julgeolekutagatisi. Prantsusmaa kutsus Mägi-Karabahhi sündmustega kokku ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralise istungi.

Armeenia välisminister Ararat Mirzojan kutsus kohtumisel kõneldes maailma üles mitte enam rääkima konflikti kahest osapoolest.

"Enam pole konflikti osapooli, vaid on süüdlased ja ohvrid. Konflikti pole enam, kuid on reaalne julmuste oht," seletas Mirzojan .

"Sõna otseses mõttes kogu Mägi-Karabahhi territoorium sattus intensiivse ja valimatu rünnaku alla, kus kasutati rakette ja raskekahurväge, mille seas keelatud kassettlahingumoona," rääkis Mirzojan.

"Rünnaku intensiivsus ja julmus näitavad, et kavatsus on viia lõpule Armeenia elanikkonna etniline puhastus," jätkas Mirzojan

Aserbaidžaani välisminister Ceyhun Bayramov süüdistas omakorda Armeeniat desinformatsioonis.

"Armeenia katse kasutada ära ÜRO Julgeolekunõukogu oma kampaanias rahvusvahelise üldsuse eksitamiseks on taunitav," ütles Bayramov.